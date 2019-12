Frankfurt/Main (dpa) - Nach seiner jüngsten Rekordjagd legt der Dax eine Verschnaufpause ein. Der deutsche Leitindex gab am frühen Morgen um 0,31 Prozent auf 13.366,19 Punkte nach, nachdem er am Vortag bei 13 425 Zählern sein bisher höchstes Niveau in diesem Jahr erreicht hatte.

Nach der Annäherung der USA und China im Zollstreit und dem Wahlsieg von Boris Johnson in Großbritannien bleibe die Stimmung an den Börsen aber weiter positiv, sagten Marktbeobachter. Börsianer schielen auf die Bestmarke im Dax bei 13.596 Punkten aus dem Januar 2018.

Der MDax, der zu Wochenbeginn eine weitere Bestmarke erobert hatte, trat in der Frühe zuletzt mit plus 0,03 Prozent bei 28.264 Zählern nahezu auf der Stelle. Auch europaweit lief der zweite Handelstag der Vorweihnachtswoche zunächst verhalten an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um knapp 0,40 Prozent abwärts. Am Vortag war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 geklettert. Auch die Wall Street hatte am Vorabend ihre Rekordjagd fortgesetzt.

In London kommt unterdessen an diesem Dienstag erstmals nach dem Wahlsieg der Tories das Parlament in seiner neuen Formation zusammen. Da die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson nun die Mehrheit der Sitze innehat, wird an der Börse erwartet, dass die Abgeordneten das Brexit-Vorhaben abnicken. Das Brexit-Debakel gilt neben dem Zollstreit als einer der gewichtigsten Bremsklötze für die internationalen Handelsplätze.

Auf Unternehmensseite kamen konkrete Nachrichten vor allem aus den hinteren Börsenreihen. Aktien des Elektronikhändlers Ceconomy gehörten mit rund zweieinhalb Prozent Abschlag nach endgültigen Zahlen zu den schwächsten Mitgliedern im Index der kleineren Werte SDax. Mit einem erneuten Dividendenausfall für dieses Jahr bereitet das Unternehmen seinen Anlegern abermals eine Enttäuschung, auch der nur leichte angepeilte Ergebnisanstieg für das Geschäftsjahr ist laut einem Händler ernüchternd und lastet auf den Aktien.

Im MDax gaben die Papiere des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 um rund eineinhalb Prozent nach. Marktgerüchten zufolge überlegt das Unternehmen, über eine Tochter das US-Unternehmen Meet Group zu übernehmen, einen Entwickler einer Livestreaming-App. Airbus profitierten unterdessen nur moderat von der Nachricht, dass Konkurrent Boeing einen vorübergehenden Produktionsstopp für seinen Unglücksflieger 737-Max verkündet hat.

Ferner bewegten zahlreiche Unternehmensstudien. Anteile am Softwarekonzern SAP bildeten nach einer Verkaufsempfehlung durch die Bank of America mit zuletzt minus 1,84 Prozent das Schlusslicht im Dax. Dagegen zogen Rheinmetall-Anteile mit mehr als drei Prozent von dannen. Goldman-Sachs-Experte Chris Hallam empfiehlt das Papier nun zum Kauf. Er traut der Rüstungssparte des Konzerns auch in Zukunft starkes Wachstum zu, womit die Probleme in der Autosparte mehr als wettgemacht werden dürften.