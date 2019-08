Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Das Hin und Her im Zollstreit zwischen den USA und China hat den deutschen Aktienmarkt ins Minus gedrückt.

Ein Börsianer verwies zudem auf unerwartet schwache chinesische Wirtschaftsdaten, die sich verschärfenden politischen Unruhen in Hongkong und den Brexit als Belastungsfaktoren.

Der Dax notierte zuletzt 0,85 Prozent tiefer bei 11.650,38 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, sank um 0,79 Prozent auf 25.065,24 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,8 Prozent ein.

Wegen der Folgen des Handelsdisputs mit den USA stieg die chinesische Industrieproduktion im Juli so langsam wie seit 2002 nicht mehr. Auch der Einzelhandelsumsatz sowie die Investitionen fielen schwach aus. China will laut einem Medienbericht trotz großer Erfolgszweifel an den geplanten Handelsgesprächen mit den USA im September festhalten.

Positiv aufgenommene Geschäftszahlen ließen die RWE-Aktien an der Dax-Spitze um 1,7 Prozent steigen. Der endgültig ausgewiesene Gewinn für das zweite Quartal sei besser als erwartet, sagte ein Händler.

Nordex-Anteilscheine schnellten an der SDax-Spitze um knapp 10 Prozent nach oben. Gewinnseitig habe der Hersteller von Windkraftanlagen im zweiten Quartal weniger schlimm abgeschnitten als befürchtet, während der Umsatz die Erwartungen insgesamt erfüllt habe, sagte ein Händler.

Cancom-Aktien reagierten mit einem Plus von fast 7 Prozent auf die Anhebung der Jahresziele des IT-Dienstleisters. Der Abstand bis zum Rekordhoch von 55,40 Euro aus Juli verringerte sich damit wieder. Seit Jahresanfang hatten die Papiere bereits um über drei Viertel zugelegt.