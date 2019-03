Frankfurt/Main (dpa) - Konjunktursorgen haben die Aktienmärkte im Griff. Der deutsche Leitindex Dax tauchte am Nachmittag zeitweise unter die Marke von 11.500 Punkten.

Zuletzt notierte er bei 11.501,06 Punkten und damit 0,89 Prozent im Minus. Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank um 0,64 Prozent auf 24.920,01 Punkte. Der EuroStoxx 50 verlor ein knappes halbes Prozent.

Im Dax waren die Aktien der Deutschen Bank schwach mit minus 3,6 Prozent, im MDax büßten Commerzbank-Papiere 3,4 Prozent ein. Die Fusionsfantasie als Treiber wirkt erst einmal nicht mehr.

Aber auch europaweit waren Bankenwerte vor dem Hintergrund der Fed-Zinspause schwach. Tiefe Zinsen sind für die Geschäfte von Banken schlecht.

Eine Kreisemeldung, wonach Siemens eine Fusion der Turbinen-Sparte mit asiatischen Partnern erwägt, ließ die Aktien zeitweise anziehen. Zuletzt standen sie noch mit 0,8 Prozent im Plus. Das reichte für Platz zwei im Dax hinter RWE, die 1,7 Prozent gewannen.

Auch im MDax war mit Uniper mit plus 2,3 Prozent ein Versorgerwert vorn. Dem Konzern zufolge will der Großaktionär und Hedgefonds Elliott auf einer außerordentlichen Hauptversammlung die Vorbereitung eines Beherrschungsvertrags zwischen Uniper als beherrschtes Unternehmen und der finnischen Fortum auf die Tagesordnung setzen.

Die Aktien von HeidelbergCement gerieten im Dax nach Zahlen und Aussagen zum neuen Geschäftsjahr unter Druck. Der Baustoffkonzern rechnet 2019 mit einem moderaten Anstieg des operativen Ergebnisses, was laut einem Händler die Anleger kaum vom Hocker reißen dürfte. Die Aktien verloren mehr als 2 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von plus 0,01 Prozent am Vortag auf minus 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 142,51 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,26 Prozent auf 164,89 Punkte.

Der Euro konnte seine starken Kursgewinne vom Vorabend nicht ganz halten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1387 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1354 Dollar festgesetzt.