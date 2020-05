Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Mittwoch zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten gependelt. Nach einem zweieinhalbprozentigen Plus am Vortag sank der Leitindex am Nachmittag um 0,52 Prozent auf 10.673,70 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte tendierte mit plus 0,03 Prozent bei 23.111,48 Punkten kaum verändert.

Ungeachtet extrem negativer Wirtschafts- und Stimmungsdaten halte sich der Dax überraschend konstant im Bereich um die 10.700 Punkte, sagte etwa Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Wie trüb das konjunkturelle Umfeld aussieht, zeigte eine ganze Reihe neuer Daten: In den USA baute die Privatwirtschaft im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze ab. In Deutschland brachen im März die Auftragseingänge aus der Industrie weitaus kräftiger als erwartet ein, und auch die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sackten im März stärker als vorhergesagt ab. Zudem fiel die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone, die durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise besonders hart getroffen sind, im April auf einen historischen Tiefstand. Nicht zuletzt ist auch die Prognose der EU-Kommission düster: Wegen der Virus-Krise dürfte die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr um 7,7 Prozent schrumpfen.

Unternehmensseitig ging die Berichtssaison weiter. Im Dax nahmen die Aktien von BMW mit minus 3,9 Prozent den letzten Platz ein. Der Autobauer litt im ersten Quartal spürbar unter den Folgen der Corona-Krise und kappte seine Gewinnprognose für 2020.

Die Anteilsscheine des Krankenhaus- und Medizintechnikunternehmens Fresenius und die der Dialyse-Tochter FMC legten zugleich um je rund 1 Prozent zu. Fresenius hält vorerst an seinen Wachstumszielen fest, allerdings ohne Corona-Folgen einzubeziehen. Das Infineon-Papier kletterte mit plus 4,8 Prozent nach einer positiven Studie an die Index-Spitze.

Die Fraport-Aktie gab am MDax-Ende um 5,4 Prozent nach. Der weitgehende Stopp der Passagierflüge infolge der Corona-Pandemie riss den Frankfurter Flughafenbetreiber im ersten Quartal wie erwartet in die roten Zahlen. Auch für das Gesamtjahr wird unter den Strich mit Verlusten gerechnet.

Am Rentenmarkt betrug die Umlaufrendite wie am Vortag minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 145,34 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,19 Prozent auf 173,92 Punkte. Der Kurs des Euro, der im Tagesverlauf zeitweise unter 1,08 US-Dollar gefallen war, stand am frühen Nachmittag bei 1,0808 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0843 Dollar festgesetzt.