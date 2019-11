Frankfurt/Main (dpa) - Dank positiver Konjunkturnachrichten aus China steuert der Dax am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu.

In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex 0,37 Prozent auf 12.913,89 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,65 Prozent auf 26.419,98 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,22 Prozent auf 3612,44 Zähler vor.

Angesichts der jüngsten Schwächephase zeichnet sich für den Dax ein nur minimales Wochenplus ab. Den Monat Oktober hatte er indes nach einer dreiwöchigen Rally am Donnerstag mit einem satten Kurszuwachs von dreieinhalb Prozent beendet. Seit Jahresbeginn steht aktuell ein beeindruckendes Plus von rund 22 Prozent zu Buche.

Die Zahl kursbewegender Firmennachrichten am deutschen Markt war am Freitagvormittag überschaubar. Dass die Holding EPGC des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky ihren Metro-Anteil auf fast 30 Prozent erhöht hat, bescherte der Aktie im MDax ein Plus von mehr als einem Prozent. Man habe eine Option ausgeübt, ein Aktienpaket von der Haniel-Familie zu kaufen, und es gebe die Option, weitere Aktien von Haniel zu kaufen, hatte EPGC am Donnerstagabend mitgeteilt. Schon jetzt ist EPGC größter Metro-Einzelaktionär.

Für Thyssenkrupp-Titel ging es dank positiver Branchennachrichten aus den USA um fast zweieinhalb Prozent hoch. Händlern zufolge profitierten die Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns davon, dass überraschend gute Quartalszahlen des Stahlunternehmens US Steel sowie die jüngsten China-Daten die Stimmung für die gesamte Branche aufgehellt hätten.

Delivery Hero verlor am MDax-Ende weitere gut zweieinhalb Prozent, nachdem die Commerzbank ihr Kaufvotum gestrichen hatte. Zwar belegten die Quartalszahlen vom Vortag und das erneut angehobene Umsatzziel das starke Wachstum des Essenslieferanten, räumte Analyst Stephan Klepp ein. Doch dieses Wachstum koste Geld und lasse die Verluste weiter steigen, weshalb ihn die Resultate nicht beeindruckten. Das hatte der Markt ähnlich gesehen: Schon am Donnerstag war die Aktie knapp fünf Prozent schwächer aus dem Handel gegangen.