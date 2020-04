Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngste Erholung des Dax hat einen kleinen Dämpfer erhalten. Angesichts enttäuschender Konjunkturdaten aus der Eurozone stand der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag minimal tiefer bei 10.413,83 Punkten.

Seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März hat das Börsenbarometer rund ein Viertel zugelegt.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,54 Prozent auf 22.394,50 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone hingegen zeigte sich kaum bewegt.

An der Dax-Spitze zogen Aktien von Wirecard mit einem Plus von 7,6 Prozent davon. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG hatten bei dem Zahlungsdienstleister in dessen Sonderprüfung bislang nichts bilanziell Auffälliges gefunden. Allerdings verschob das Unternehmen die Veröffentlichung des Prüfberichts bereits zum zweiten Mal.

Zudem blickten die Anleger auf den Immobiliensektor. So erteilte der Wohnimmobilienkonzern Vonovia fortgesetzten Spekulationen über eine mögliche Übernahme des im MDax gelisteten Konkurrenten Deutsche Wohnen vorerst eine vage Absage. Die Aktien von Deutsche Wohnen stiegen dennoch um fast vier Prozent, während die von Vonovia knapp zwei Prozent verloren.

Klares Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax waren die Anteilsscheine von Corestate, die mehr als ein Viertel an Wert einbüßten. Die virusbedingte Streichung der Dividende schlug den Aktionären des Immobilien-Investmentmanagers schwer aufs Gemüt.

Der Euro geriet angesichts der schwachen Konjunkturdaten unter Druck und notierte zuletzt bei 1,0786 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9271 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf am Mittwoch 1,0867 (Dienstag: 1,0837) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9202 (0,9228) Euro gekostet.

Am deutschen Anleihemarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,18 Prozent auf 144,44 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,46 Prozent am Vortag auf minus 0,42 Prozent. Der Bund Future notierte mit plus 0,03 Prozent bei 171,94 Zählern