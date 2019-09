Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft. Der deutsche Leitindex gewann nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag 0,21 Prozent auf 12.406,95 Punkte. Am Donnerstag bleibt die Börse wegen des Tages der Deutschen Einheit geschlossen.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten rückte um 0,18 Prozent auf 25.881,68 Punkte vor. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag moderat im Plus. Im Blick bleibt die Frage, wie stark der Handelsstreit zwischen den USA und China die Konjunktur beeinflusst.

Hierzulande und auch europaweit wurden Technologieaktien eher gemieden. So büßten die Anteilsscheine des Chipherstellers Infineon knapp 1 Prozent ein. An der Wall Street war die Branche bereits am Freitag unter Druck geraten, nachdem Befürchtungen aufgekommen waren, dass Aktien chinesischer Tech-Firmen nicht mehr an amerikanischen Börsen gehandelt werden dürfen.

Die rote Laterne im Nebenwerte-Index SDax hielten die Papiere von Borussia Dortmund, die um fast 3 Prozent fielen. Am Wochenende hatte der Fußball-Bundesligist gegen Werder Bremen abermals nur Unentschieden gespielt. In der Tabelle rutschte der Verein dadurch auf den 8. Platz ab. Nach dem Verkauf der Beteiligung an dem Glasfasernetzbetreiber Inexio kletterten die Anteilsscheine der Deutsche Beteiligungs AG mit einem Plus von knapp 8 Prozent an die Index-Spitze.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere des Medizinkonzerns Fresenius, die mit einem Minus von knapp 2,5 Prozent ihren jüngsten Abwärtstrend fortsetzten. Börsianer verwiesen als Belastung auf eine skeptische Studie der US-Bank Morgan Stanley.

Am MDax-Ende notierten die Anteilsscheine des Licht- und Elektronikspezialisten Hella. Sie werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 3,35 Euro je Aktie gehandelt.