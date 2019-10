Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Aktienmarkt hat dank anhaltendem Optimismus im US-chinesischen Handelsstreit etwas Boden gutgemacht.

Der Dax büßte zwar im Verlauf rund die Hälfte seiner Anfangsgewinne ein, konnte sich aber über der Marke von 12.500 Punkten halten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,41 Prozent höher bei 12.537,64 Punkten.

Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg am Dienstagnachmittag um 0,74 Prozent auf 25.828,60 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,5 Prozent hinzu.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten trübten sich im Oktober weniger als befürchtet ein.

Dennoch zog Analyst Thomas Altmann von QC Partners ein kritisches Fazit: "Der ZEW-Index zeigt einmal mehr: Deutschland steckt in einer tiefen Krise. Das 9-Jahres-Tief der aktuellen Lageeinschätzung lässt sich nicht als negativer Ausrutscher abtun. Damit ist die Lageeinschätzung deutlich negativer als vor der Rezession der Jahre 2012 und 2013."

Aus Unternehmenssicht standen die Aktien von Wirecard nach einer weiteren Hiobsbotschaft im Mittelpunkt des Interesses. Sie brachen nach erneuten Vorwürfen der "Financial Times" hinsichtlich der Geschäftspraktiken des Zahlungsabwicklers zeitweise um mehr als ein Fünftel auf den tiefsten Stand seit April ein.

Zuletzt notierten sie mit einem Kursabschlag von gut 17 Prozent. Die "Financial Times" hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrmals kritisch geäußert, was den Aktienkurs immer wieder belastet hatte. Wirecard wies die neuen Vorwürfe entschieden zurück.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,47 Prozent am Vortag auf minus 0,46 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 145,35 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,08 Prozent auf 172,68 Zähler.

Der Euro notierte etwas niedriger bei zuletzt 1,1003 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1031 Dollar festgesetzt.