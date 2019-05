Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag einen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 12.000 Punkten geklettert.

US-Präsident Donald Trump stellte in Aussicht, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. In Großbritannien kündigte Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt an.

Bis zum Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,82 Prozent auf 12.050,10 Punkte, womit er allerdings immer noch auf ein Wochenminus von 1,5 Prozent zusteuerte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,64 Prozent auf 25.279,45 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 1 Prozent zulegte.

Aktien aus der Auto- und der Technologiebranche stabilisierten sich, unter ihnen etwa die von Volkswagen und Daimler mit einem Kursplus von knapp 1 Prozent. Die Anteile von Infineon drehten nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone und gaben um 0,3 Prozent nach. Papiere aus diesen Branchen leiden besonders kräftig, wenn der Zollkonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften - wie in den vergangenen Tagen und Wochen - hochkocht.

Fraport-Papiere gewannen im MDax 0,7 Prozent. Der Airportbetreiber erhöhte seinen Anteil am Flughafen Lima um 10 auf etwas mehr als 80 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,16 Prozent am Vortag auf minus 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 143,62 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 167,25 Zähler. Der Euro überwand erstmals wieder seit rund einer Woche die Marke von 1,12 US-Dollar und kostete am frühen Nachmittag 1,1188 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.