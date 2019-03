Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat einen neuen Erholungsversuch unternommen. Allerdings hielten sich die Gewinne angesichts der Unsicherheit wegen des Brexits und anderer politischer Sorgen in Grenzen.

Am Nachmittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,40 Prozent auf 11.465,05 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank hingegen zuletzt um 0,04 Prozent auf 24.703,10 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 3332,73 Zähler hoch.

Das Brexit-Chaos hat sich noch vergrößert: Am Mittwochabend hatte das britische Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, abgelehnt. "Jetzt wissen wir genauso wenig wie vorher, was die britischen Abgeordneten tatsächlich wollen", kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK.

Am deutschen Aktienmarkt stand einmal mehr Bayer mit einem zeitweisen Rutsch auf ein Siebenjahrestief im Fokus - zuletzt drehten die Aktien aber ins Plus. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erlitt in einem richtungweisenden US-Prozess um den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup der Tochter Monsanto eine herbe Schlappe und soll dem 70-jährigen Kläger Edwin Hardeman Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar zahlen.

Die Papiere der Deutschen Bank büßten mehr als drei Prozent ein. Das Interesse der Fondsgesellschaft Amundi an der Fondstochter DWS der Frankfurter konnte zwei kritische Medienberichte nicht kompensieren. Laut "Handelsblatt" prüft das Geldhaus, ob die bisherigen Sparpläne angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal ausreichen. Zudem werde für den Fall einer Fusion mit der Commerzbank eine bis zu zehn Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung erwogen, heißt es in der "Financial Times". Von der Deutschen Bank hieß es daraufhin, über dieses Thema gebe es keine Gespräche im Vorstand.

Für Infineon ging es um weitere fast vier Prozent bergab, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Am Mittwoch hatte der Halbleiterhersteller mit einer Gewinnwarnung schockiert - nun reagierten Analysten reihenweise mit Kurszielsenkungen für die Aktie.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,13 Prozent am Vortag auf minus 0,14 Prozent Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 143,23 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 166,34 Punkte. Der Eurokurs sank auf 1,1217 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1261 (Dienstag: 1,1291) Dollar festgesetzt.