Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat zwar rund die Hälfte seiner Anfangsgewinne eingebüßt, konnte sich aber über der Marke von 12.500 Punkten halten.

Auf aktuelle deutsche Konjunkturdaten reagierte der Leitindex leicht positiv und notierte zuletzt 0,38 Prozent höher bei 12.534,21 Punkten. Am Freitag hatte es der Dax erstmals seit Juli wieder über 12.500 Punkte geschafft.

Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg am Dienstag um 0,51 Prozent auf 25.768,65 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,6 Prozent hinzu.

"Die Anleger bleiben trotz der jüngsten Aussagen Chinas optimistisch, was den Ausgang der Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit den USA angeht", erklärte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Zudem haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Oktober weniger stark eingetrübt als befürchtet.

Wirecard-Aktien brachen nach erneuten Vorwürfen der "Financial Times" hinsichtlich der Geschäftspraktiken des Zahlungsabwicklers zeitweise um mehr als ein Fünftel auf den tiefsten Stand seit April ein. Zuletzt notierten sie mit einem Kursabschlag von gut 17 Prozent. Die "FT" hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisch geäußert, was den Aktienkurs immer wieder belastet hatte. Wirecard weist die neuen Vorwürfe zurück.

Der Kochboxenversender Hellofresh wird für das laufende Jahr zuversichtlicher. Die Aktien schnellten um mehr als 16 Prozent nach oben und erklommen ein Rekordhoch bei 16,54 Euro. Dagegen enttäuschte der Stahlhändler Klöckner & Co mit einer erneuten Gewinnwarnung. Die Papiere sackten zuletzt um mehr als 16 Prozent ab.