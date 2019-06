Als Produktfälschung sichergestellt - Plagiat eines Reebok-Sportschus. Symbolbild: Boris Roessler Foto: Boris Roessler

In elf bedeutenden Branchen in der Europäischen Union entstehen aufgrund von Produktfälschungen Verluste in Millardenhöhe. Auch in Deutschland haben die Branchen mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.

Madrid/Alicante (dpa) - Den Unternehmen der Europäischen Union (EU) entstehen aufgrund von Produktfälschungen in elf bedeutenden Branchen jährliche Verluste von bis zu 60 Milliarden Euro. Das seien 7,4 Prozent der EU-weiten Gesamtumsätze in diesen Wirtschaftszweigen, teilte das Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO) auf seinem Sitz im spanischen Alicante mit. Es werde davon ausgegangen, dass die Marken- und Produktpiraterie in diesen Branchen in den Ländern der EU bis zu 468.000 Arbeitsplätze direkt vernichten, heißt es im EUIPO-Bericht. In Deutschland werden die jährlichen Umsatzeinbußen der elf untersuchten Branchen auf insgesamt 7,1 Milliarden Euro geschätzt. Das entspricht etwa 5,4 Prozent der Umsätze. Untersucht wurden folgende Zweige: Kosmetika und Körperpflegeprodukte, Bekleidung, Schuhe und Accessoires, Sportartikel, Spielzeug und Spiele, Schmuck und Uhren, Taschen und Koffer, bespielte Tonträger, Spirituosen und Wein, Arzneimittel, Pestizide und Smartphones. EUIPO

