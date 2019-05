Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt wieder Verluste eingebrockt. Der Leitindex Dax fiel bis zum Mittag um 0,82 Prozent auf 12.080,64 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Donnerstag um 0,71 Prozent auf 25.462,84 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte mehr als 1 Prozent ein.

Unmittelbar vor neuen Gesprächen mit China warf US-Präsident Donald Trump der Regierung in Peking Wortbruch vor. Aus Verärgerung bekräftigte Trump, die bereits geltenden Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar von Freitag an zu erhöhen. Als Vergeltung kündigte China "notwendige Gegenmaßnahmen" an.

Die chinesische Verhandlungsdelegation unter Leitung von Vizepremier Liu He wird heute für zweitägige Gespräche in der US-Hauptstadt erwartet. Die Aussichten, kurzfristig noch zu einer Einigung zu kommen, gelten allerdings als schlecht.

Hierzulande blicken Anleger auf Geschäftszahlen der Unternehmen. So verhalfen bessere Wetterbedingungen dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im Auftaktquartal zu mehr Gewinn und Umsatz als von Experten erwartet. Die Aktien kletterten mit einem Plus von 2,7 Prozent an die Dax-Spitze. T-Aktien bewegten sich kaum vom Fleck, schlugen sich aber besser als der Gesamtmarkt. Die Deutsche Telekom verdiente zu Jahresbeginn vor allem dank des boomenden US-Geschäfts operativ mehr.

Continental erlitt im ersten Quartal wegen der Schwäche der internationalen Märkte einen Gewinneinbruch. Die Anteilsscheine des Autozulieferers und Reifenherstellers verloren zuletzt 3,5 Prozent.

Am MDax-Ende büßten die Papiere von Metro rund 5 Prozent ein. Abschreibungen auf die Supermarkttochter Real drückten den Handelskonzern im zweiten Geschäftsquartal tief ins Minus.