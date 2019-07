Knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Foto: Ralf Hirschberger Ralf Hirschberger

Manches Unternhemen zahlt ein üppiges Urlaubsgeld, aber die Mitarbeiter in vielen Branchen müssen leer ausgehen.

Wiesbaden (dpa) - Nur knapp jeder zweite Tarifbeschäftigte in Deutschland (47 Prozent) erhält Urlaubsgeld. Im Durchschnitt gibt es in diesem Jahr 1281 Euro brutto für die Urlaubskasse, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Das sind 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West.

Tarifbeschäftigte im früheren Bundesgebiet bekommen im Schnitt 1317 Euro, in den neuen Ländern sind es 927 Euro. Überdurchschnittlich viel wird im Maschinenbau (2358 Euro) und in der Automobilwirtschaft (2113 Euro) gezahlt. Dort haben auch nahezu alle Tarifbeschäftigte einen Anspruch auf Urlaubsgeld. Im Bereich öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung gibt es den Angaben zufolge dagegen kein Urlaubsgeld.

