Frankfurt/Main (dpa) - Umfangreiche geldpolitische Lockerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben am Donnerstag den Dax über die Hürde von 12.400 Punkten getrieben. Damit setzte der Leitindex seine Rally der vergangenen drei Wochen fort.

Die EZB zog alle Register, denn es wurde nicht nur wie erwartet der Nullzins beibehalten und der Strafzins für Bankeinlagen angehoben, sondern angesichts der schwächelnden Gesamtwirtschaft auch weitere Anleihekäufe angekündigt.

Am Nachmittag bewegte sich der Leitindex erstmals wieder seit Ende Juli über der Marke von 12.400 Punkten und stieg zuletzt um 0,71 Prozent auf 12.447,14 Punkte. Für den MDax ging es um 0,67 Prozent auf 26.256,48 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 gewann 1,0 Prozent.

Unter den Einzelwerten gaben als schwächster Wert im Dax die Aktien der Deutschen Bank im Zuge der Ankündigungen Draghis um 2,4 Prozent nach. Im MDax sanken die Papiere der Commerzbank um 2,2 Prozent.

Die Anteile der Lufthansa folgten mit minus 1,8 Prozent. Die Fluggesellschaft meldete zwar einen Anstieg der Passagierzahlen im August, die Entwicklung im Frachtgeschäft blieb aber mau.

Im MDax büßten die Anteile von Knorr-Bremse 1,2 Prozent ein. Umsatz und operativer Gewinne des Bremsen-Spezialisten für Züge und Lkw wuchsen trotz eines schwieriger werdenden Umfelds im ersten Halbjahr 2019 kräftig weiter. Analysten monierten allerdings den schwachen Auftragseingang.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,55 Prozent am Mittwoch auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,14 Prozent auf 146,40 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,73 Prozent auf 175,42 Punkte. Der Eurokurs gab nach und sank am frühen Nachmittag auf 1,094 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1003 Dollar festgesetzt.