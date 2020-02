Frankfurt/Main (dpa) - Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat den deutschen Aktienmarkt mit voller Wucht getroffen.

Nachdem die Anleger lange Zeit recht sorglos agiert hatten, brach der Leitindex Dax zu Wochenbeginn auf das tiefste Niveau seit Anfang Februar ein. Bis zum späten Vormittag sackte das Börsenbarometer um 3,65 Prozent auf 13.084,34 Punkte ab. Zwischenzeitlich hatte der Dax fast 4 Prozent verloren.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte knickte um 3,90 Prozent auf 27.854,48 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone büßte 3,67 Prozent ein.

In China stieg die Zahl der Toten durch das Virus sprunghaft an und auch Südkorea ist zunehmend betroffen. Sorgen bereitet den Investoren ebenfalls der erste größere Ausbruch von Covid 19 in Europa: So stieg die Anzahl der Infizierten in Italien übers Wochenende.

Vor diesem Hintergrund nahm die Unsicherheit an den Finanzmärkten spürbar zu. Der Goldpreis stieg auf einen siebenjährigen Höchststand und die Ölpreise gerieten unter Druck. In Asien ging es zum Wochenstart insbesondere an Südkoreas Börsen deutlich nach unten, wenngleich sich die Kursverluste in Festlandchina in Grenzen hielten.

Am Montag gerieten hierzulande vor allem Aktien konjunktursensibler Sektoren unter Druck. So brachen die Papiere der Fluggesellschaft Lufthansa am Dax-Ende um fast 7 Prozent ein. Auch Autowerte mussten deutliche Einbußen hinnehmen.

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank büßten knapp 6 Prozent ein. Die Anleger der Deutschen Pfandbriefbank mussten ein Minus von mehr als 7 Prozent hinnehmen. Investoren fürchteten generell, dass bei einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Wirtschaftsaktivitäten gedämpft werden könnten, wodurch auch die Nachfrage nach Bankdienstleistungen sinken dürfte.