US-Präsident Trump will Mexiko mit Strafzöllen dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die USA zu stoppen. Die mexikanische Regierung will das unbedingt verhindern: Nun reist Außenminister Ebrard zu seinem Amtskollegen Pompeo nach Washington.

Washington (dpa) - Im US-Kongress regt sich parteiübergreifend Widerstand gegen die von Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle auf alle Warenimporte aus Mexiko.

"Das ist keine Art, einen Freund zu behandeln", sagte die Sprecherin des US-Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, im Kapitol in Washington. "Das ist keine Art, mit Migration zu verfahren, und es ist keine Art, mit den humanitären Bedürfnissen an der Grenze umzugehen." Der republikanische Präsident will Mexiko mit Strafzöllen dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die USA zu stoppen.

Auch in Trumps eigener Partei gibt es Kritik an dem Vorhaben. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hatte am Dienstag gesagt, unter seinen Parteifreunden in der Kammer gebe es "nicht viel Unterstützung" dafür. "Unsere Hoffnung ist, dass die Zölle verhindert werden." Der republikanische Senator Chuck Grassley hatte bereits zuvor von einem "Missbrauch" der Zoll-Befugnisse des Präsidenten gesprochen und kritisiert: "Handelspolitik und Grenzsicherheit sind unterschiedliche Themen."

Auf der Suche nach einer Lösung wollte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard noch an diesem Mittwoch im Weißen Haus mit US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo zusammenkommen. Sollte Mexiko nicht wirksame Maßnahmen für die Grenzsicherung ergreifen, sollen Trumps Ankündigung zufolge vom 10. Juni an alle Importe in die USA mit fünf Prozent Sonderzoll belegt werden. Bis zum 1. Oktober könnten die Zölle auf bis zu 25 Prozent ansteigen. Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA.

Pelosi kritisierte, der Kongress sei vom Weißen Haus nicht über die Details der Umsetzung informiert worden. Bislang gebe es nur einen Tweet Trumps und eine Pressemitteilung vom Weißen Haus. Pelosi kritisierte, mit den Zöllen würde nicht nur Mexiko bestraft, zugleich würden auch die USA Schaden nehmen.