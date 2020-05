Stone & Flow aus Stendal gibt in der Corona-Krise ein Konzert auf Youtube. Live im Wohnzimmer zu erleben, wie die Band im Garten rockt.

Stendal l Das vorerst vorletzte Wohnzimmerkonzert der Gemeinschaftsaktion „Wir rocken das“ steht bevor. Am Freitag, 15. Mai, bringen die Organisatoren unter Federfeführung von VEB Bild die Band Stone & Flow live auf die Bildschirme. Start ist um 19.30 Uhr, und zu erleben ist auf dem Youtube-Kanal erneut eine gute Stunde lang Musik.

Band immer jung aufgelegt

Die Stendaler Band – das sind Elizabeth, Ronny und Litz –, die von sich behauptet, eine junge Band zu sein, freut sich riesig auf das Konzert. Jung sind sie in dem Sinne, dass sie „immer sehr gut aufgelegt sind“, wie Elisabeth im Filmvorspann auf www.wir-rocken-das.net verrät. Und weil sie erst seit 2018 zusammenspielen. Am liebsten vor Publikum. Die Corona-Pandemie stoppte den Traum der sympathischen Sängerin zunichte. Umso mehr freut sich die Amerikanerin auf das Wohnzimmerkonzert und versichert: „Die Band macht gern Musik und spielt für die Fans - im Garten - ohne Publikum - zwischen Hühnern ...“

Musik mit Jazz gemischt

Elizabeth und Ronny lernten sich vor zwei Jahren in der Küche kennen und merkten gleich: Die musikalische Geschmacksrichtung passt. Als weitere Zutat kam Lutz dazu, und so entstand „Stone and Flow“, was zu Deutsch heißt: Stein und Fluß. Zum amerikanisch-deutschen Trio gehören Singer/Songwriter Elizabeth Shallers-Wagner, Multi-Instrumentalist Ronny Heckel und Jazz-Schlagzeuger Lutz Eckstedt. Die ausgemachte Musik, gewürzt mir Jazz, Latin, Blues und Soul, spielen sie mit Leib und Seele.

Und mit Gitarren, Mandoline, fünf Harmonikas, einem Cello, diversen Schlagzeugen wie Udu, Bongos und Spoons (letztere sind echte Exemplare aus der Betriebskantine, klingen fantastisch). „Der Tisch ist gedeckt, es kann losgehen“, so Elizabeth von „Stone & Flow“.

Spende in Hut werfen

Wer diesem Aufruf folgen will, schaltet sich Freitag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im Internet über www.wir-rocken-das.net in die Konzertvorstellung ein. Und wer die Band bei ihrer Aktion unterstützen möchte, kann über innovative Gastropartner direkt für die Künstler etwas „in den Hut werfen“, zum Beispiel bei Lieferung oder Abholung des Abendessens. Aktuell machen „Hot-Spot“, der „Olivenbaum“, „My Unverpackt“, „Lavanderia“, die Shell-Station und die Modehäuser Tonke aus Stendal mit. In Tangermünde sind die Kaffeerösterei und das „Exempel“ dabei.

„Wir rocken das“ ist eine Gemeinschaftsaktion von VEB-Bild, Musiker-Fabrik und der Volksstimme Stendal. Unterstützt wird sie von Partnern, die in ihren Gaststätten, Bistros und Läden Spenden für die Musiker sammeln.