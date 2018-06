Nach einer Pöbelei teilte in magdeburg ein Radfahrer gegen einen Fußgänger aus. Die Polizei ermittelt.

Magdeburg (mp) l Am 1. Juni ist ein 39-jähriger Fußgänger an der Lübecker Straße (Stadtteil Neue Neustadt) gegen 22.35 Uhr von einem Mountainbikefahrer angepöbelt worden. Wie die Polizei informiert, soll der Mann den Radfahrer zur Ruhe ermahnt haben, ehe er weiterging. Kurz darauf schlug ihn der Radler aus voller Fahrt heraus von hinten mit der Faust gegen den Kopf. Der Täter flüchtete dann in Richtung Lüneburger Straße.

Er ist circa 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und hat dunkelblone Haare. Er trug eine Schirmmütze sowie blaue Kopfhörer und war mit einem Mountainbike unterwegs. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, meldet sich unter Tel. 0391/546 32 92 bei der Polizei.