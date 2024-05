Großeinsatz in Magdeburg: Eine Hüpfburg wurde in die Elbe geweht. Mehrere Kinder sollen Verletzungen erlitten haben.

Einsatzfahrzeuge stehen am Elbufer in Magdeburg hinter einer zusammengefallenen Hüpfburg.

Magdeburg - Mehrere Kinder sind am Sonntag in Magdeburg verletzt worden, als bei einer Veranstaltung eine Hüpfburg von einer Windböe erfasst wurde. Die Hüpfburg soll in die Elbe geweht worden sein. Aktuell sei niemand mehr in Gefahr, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Angaben zur Zahl der Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Es laufe ein Großeinsatz an Land, auf dem Wasser und in der Luft.