Der Landkreis Börde und Unternehmen aus der Region präsentieren sich auf der Verbrauchermesse Grüne Woche in Berlin. Heute findet in der Sachsen-Anhalt-Halle der „Tag der Börde“ statt. Foto: Bettina Koch/AMG

Gemeinsam mit acht Unternehmen präsentiert sich der Landkreis Börde auf der Verbrauchermesse Grüne Woche in Berlin. Dienstag ist Börde-Tag.

Haldensleben/Berlin l Um 11 Uhr wird Landrat Hans Walker (CDU) am heutigen Dienstag den „Tag der Börde“ eröffnen. Auch die einstige Kreistagsvorsitzende und jetzige Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch hat zugesagt, an der Eröffnung teilzunehmen. Neben Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung wird Walker auch Vertreter des Kreistages Börde in Berlin begrüßen. An der bis gegen 16 Uhr dauernden Bühnenpräsentation sind verschiedene Akteure der kulturellen Szene und der Wirtschaft beteiligt.

Ministerin besucht Stand

Der „Tag der Börde“ ist auch darauf ausgerichtet, die Werbetrommel für den Tourismus, das Hotelgewerbe und die Gastronomie zu rühren. Das Konzept der Präsentation des Landkreises Börde wurde mit tatkräftiger Beteiligung der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (AMG) auf die Beine gestellt. Der Landkreis Börde selbst stellt touristische Sehenswürdigkeiten vor und wirbt für einen Besuch in der Region.

Zum „Tag der Börde“ sind auf der Bühne verschiedene Aktivitäten geplant. In kurzen Interviewblöcken stehen die Repräsentanten der beteiligten Unternehmen den Moderatoren von „Radio Brocken“ Rede und Antwort. Dixieland und Swing wird durch die Fortuna Band Gröningen aufgeführt. „De Mädels“, Frauen des Heimat- und Kulturvereins Dahlenwarsleben, bemühen Schlager und Pop, um in stilvoller Kleidung „älterer Damen“ Lebens- und Liebesgeschichten zu besingen. Die Bigband der Oschersleber Musikschule „Kurt Masur“ sowie „Trixi G“ aus Hornhausen runden das Bühnenprogramm ab. Gegen 16 Uhr wird der fünfte „Tag der Börde“ dann zu Ende gehen.

Bilder Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert besuchte am Wochenende den Börde-Stand. Foto: Bettina Koch/AMG



Bereits am Wochenende überzeugte sich Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) von den Spezialitäten aus der Börde. Bei ihrem Rundgang durch die Sachsen-Anhalt-Halle (23b) stoppte sich auch am Börde-Stand. Danny Schonscheck, Fachbereichsleiter Wirtschaft in der Kreisverwaltung und Wolfgang Zahn von der AMG stellen der Ministerin den Stand vor. Natürlich wurden auch die frisch von Michael Rätz zubereiteten Sülze-Taler-Kartoffelpuffer probiert.

Die Internationale Grüne Woche findet noch bis zum 29. Januar auf der Berliner Messe statt. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr und am 27. Januar von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 14 Euro. Details auf www.gruenewoche.de.