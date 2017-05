Auf der Mitgliederversammlung der CDU in Havelberg wurde Wolfgang Schürmann zum Vorsitzenden des Ortsverbandes gewählt.

Havelberg l Der CDU Ortsverband Havelberg hat einen neuen Vorsitzenden: Wolfgang Schürmann wurde auf der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Arthotel in diese Funktion gewählt. Der Havelberger löst Ursula Rensmann aus Warnau ab, die nach zehn Jahren nicht mehr für dieses Ehrenamt kandidiert hat. Stellvertreter ist Roland Wierling aus Waldfrieden. Auch er war für den Vorsitz vorgeschlagen worden. Die Mehrheit der Stimmen vereinte aber Wolfgang Schürmann, Vorsitzender des Havelberger Stadtrates, auf sich. Ursula Rensmann und die Havelberger Hans-Peter Lazar und Evelin Köhnke sind Beisitzer.

Ursula Rensmann hatte in ihrem Bericht kurz auf die Aktivitäten in den zurückliegenden Jahren geblickt. Einige Jahre hatte es einen monatlichen Stammtisch gegeben, der dann aber eingeschlafen ist. Seit kurzem ist der Stammtisch wiederbelebt worden. Sehr gut angenommen werden die Neujahrsempfänge, die der Ortsverband seit 2010 immer in den ersten Januartagen im Rathaus anbietet. Dazu sind stets Vertreter von Parteien, Vereinen, Verbänden und Gewerbe willkommen. Gelungen ist es der bisherigen Vorsitzenden, dazu Minister und zweimal auch den Ministerpräsidenten als Ansprechpartner in die Hansestadt zu holen.

Themenabend in Stadtkirche

„Ich hoffe, dass die Neujahrsempfänge auch künftig beibehalten und so gut besetzt sein werden“, sagte Ursula Rensmann. Sommerliche Grillabende trugen außerdem zum Treffen der Parteimitglieder bei und boten Gelegenheit zum Gedankenaustausch. 2016 fand erstmals in der Stadtkirche ein Themenabend mit Bundes-Bildungsministerin Johanna Wanka statt. Für dieses Jahr ist ein solcher Abend im August mit Landes-Justizministerin Anne-Marie Keding zum Thema „Recht im Netz“ geplant.

Mit ihren 66 Jahren möchte sie sich von der Führung des Ortsverbands ein wenig zurückziehen, begründete die Warnauerin, warum sie nicht wieder für den Vorsitz kandidiert. In fünf Verbänden hat sie den Vorsitz inne und will nach und nach in die zweite Reihe treten, um von dort aus, wenn es gewünscht ist, ihren Nachfolgern zur Seite zu stehen.

Der neue Vorsitzende des Kreisverbandes der CDU, der Landtagsabgeordnete Chris Schulenburg, dankte Ursula Rensmann für ihre Arbeit und wünschte ihrem Nachfolger Erfolg. Wolfgang Schürmann kündigte an, die Neujahrsempfänge und Themenabende fortzusetzen und zudem dem von Parteimitgliedern geäußerten Wunsch zu entsprechen, mehr Möglichkeiten zur Kommunikation innerhalb des Ortsverbandes anzubieten.