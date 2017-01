Pfoten waschen gegen das illegale Streusalz auf dem Gehweg

Wie viel Streusalz wurde durch den Winterdienst in dieser Saison schon ausgebracht?

Vom 1. November 2016 bis 5. Januar 2017 wurden 430 Tonnen Streusalz verbraucht. Vom 1. November 2015 bis 31. März 2016 waren es 1760 Tonnen.

Wann wird Streusalz durch den Winterdienst eingesetzt - und wann nicht?

Der Einsatz von Auftausalz erfolgt auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und auf Straßen, an denen sich Kitas, Schulen und Altenpflegeheime befinden. Hier werden mit Winterdiensttechnik unter Einhaltung der entsprechenden Umweltrichtlinien maximal 20 g/m² gestreut. In Nebenstraßen wird nur abstumpfender Streustoff (Splitt) eingesetzt. In Ausnahmenfällen wie Extrem-Glatteis kann ein Salz-Splitt-Gemisch eingesetzt werden. Auf Radwegen wird seit dem Winter 2015/16 unter Beachtung der Umweltvorschriften Auftausalz gestreut.

Darf Salz auf Gehwegen eingesetzt werden?

Nein. Für das Streuen auf Gehwegen dürfen nur abstumpfende Streumittel wie Granulat, Splitt und Sand verwendet werden. Unzulässig ist der Einsatz von groben Stoffen (z. B. Schotter), aber auch von Salz, Salz- und Sandgemischen oder anderen chemischen Auftaustoffen.

Gibt es Ausnahmen?

Ausnahmen sind Treppen, Brückenauf- und -abgänge, Rampen, Fußgängerüberwege sowie starke Neigungen und starke Gefälle. Hier ist der dosierte Einsatz von Streusalzen gestattet, wenn mit anderen Mitteln und zumutbarem Aufwand die Glätte nicht beseitigt werden kann.

Warum darf der Winterdienst Streusalz einsetzen, der Privatmann aber nicht?

Der entscheidende Punkt ist die Dosierung bei der Auftragung von Salz. Bei den mittlerweile üblichen geringen Streumengen und den heutigen technischen Ausbringungsverfahren der Fahrzeuge entstehen laut Stadtverwaltung bei einer gezielten und sparsamen Salzanwendung keine kritischen Belastungen für die Umwelt. Ohne professionelle Dosierung, zum Beispiel beim Auftragen mit der Hand auf Gehwegen, können jedoch die Umwelt und Tiere belastet bzw. verletzt werden.

Wie wird das Salzstreuverbot kontrolliert und welche Strafen gab es bisher?

Das Abstumpfen und andere Winterdienstpflichten werden vom Ordnungsamt im Rahmen der personellen Möglichkeiten kontrolliert. Separate Zahlen zu Streusalz gibt es hier nicht. Bezogen auf Verstöße gegen Winterdienstpflichten erfolgten 2016 insgesamt 84 Anzeigen. In 33 Fällen wurde ein Bußgeldbescheid erlassen, in 15 Fällen ein Verwarngeld erteilt. In 36 Fällen erfolgten allgemeine Hinweisschreiben oder Verfahrenseinstellungen. (Antworten basieren auf Zuarbeiten der Stadtverwaltung)

Was sagen Tierärzte?

Dr. Klaus Kutschmann, Präsident der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt: Die Probleme entstehen meist dann, wenn sich Hunde beim Gassigehen am Granulat/Splitt auf der Straße verletzen und anschließend Salz in die Wunde in den Pfoten kommt. Auch Erbrechen ist möglich, weil Hunde das Salz über das Ablecken der Pfoten aufnehmen können. Eine Gesundheitsgefährdung ist nicht ausgeschlossen. Tipp: So weit möglich Hunde durch den Schnee laufen lassen.

Verein „Vier Pfoten“: Nach dem Gassigehen empfiehlt es sich, Streusalz, Steine oder Splitt mit lauwarmem Wasser abzuwaschen. Besonders das Streusalz sollte gründlich entfernt werden, da es zu Magenschäden kommen kann, wenn der Hund es selber ableckt. Wenn möglich, sollten Straßen und Wege, auf denen Salz gestreut wird, vermieden werden.