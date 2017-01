Das Bürgerforum der AfD in Salzwedel muss verschoben werden. Ein Wirt will die Partei nicht in seinem Lokal sehen.

Salzwedel l Der Kreisverband Altmark West der Alternative für Deutschland hat sein Bürgerforum, das für Mittwoch, 1. Februar, in Salzwedel geplant war, abgesagt. Die AfD habe vom Betreiber von „Wagners Stübchen“ am Mittwoch die Absage erhalten. „Ich und der Kreisvorstand des AfD Kreisverbandes Altmark West bedauern diese Entscheidung. Sie zeigt aber auch, wie weit unser Demokratieverständnis und die Sicherheit in Deutschland ausgeprägt sind, wenn Veranstalter Angst und Unbehagen empfinden, ganz normale Foren und Ähnliches durch Parteien und Vereine in ihren Räumlichkeiten durchzuführen“, erklärt Hanns-Michael Kochanowski, Sprecher des AfD Kreisverbandes.

Auf Nachfrage der Volksstimme erklärte der Eigentümer von „Wagners Stübchen“, dass er das Forum abgesagt habe, weil er nach den Äußerungen von AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke nichts mit der Partei zu tun haben möchte. Höcke hatte in Dresden unter anderem das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet und sprach im Bezug auf die deutsche Geschichte von „dämlicher Bewältigungspolitik“.

Als Ausweichlokal präsentierte der AfD-Kreisverband in einer Pressemitteilung am Mittwoch die "Grüne Laterne" in Salzwedel. Dort sollte das verschobene Bürgerforum mit dem altmärkischen Direktkandidaten der AfD für die Bundestagswahl Matthias Büttner und dem Landtagsmitglied Jan Wenzel Schmidt steigen. Doch der Betreiber der "Grünen Laterne" teilte am Freitag mit, dass es lediglich eine Voranfrage gegeben habe und der Abend mittlerweile mit einer anderen Veranstaltung belegt sei. Heißt: Die Lokalsuche geht für die AfD weiter.