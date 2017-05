Einsatzkräfte der Polizei haben am Sonnabend ein Waldgebiet bei Angern auf der Suche nach einem möglicherweise abgestürztem Flugzeug durchsucht. Foto: Jan Helmecke

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Flugzeug. Zeugen hatten am Sonnabend beobachtet, wie es bei Angern abstürzte.

Angern (tj) l Zeugen haben der Polizei in der Börde am Sonnabend einen vermeintlichen Flugzeugabsturz gemeldet. Während eines Gewitters sei das Ultra-Leicht-Flugzeug über einem Waldgebiet bei Angern ins Trudeln geraten. Die Polizei hat sich sofort mit einem Hubschrauber auf die Suche gemacht, musste aber nach eineinhalb Stunden die Suche aufgrund des Wetters und der schlechten Sicht abbrechen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte aus freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Börde waren ebenfalls im Einsatz. Auch Ermittlungen bei für die Flugsicherheit verantwortlichen Stellen ergaben, dass keinerlei Notfallmeldungen bekannt waren. Die Suche wurde am Sonntag fortgesetzt. Bislang gibt es aber keine Hinweise auf ein möglicherweise abgestürztes Flugzeug.