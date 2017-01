Am zurückliegenden Wochenende ist auf der Hexenritt-Piste im Wurmberg-Skigebiet in Braunlage im Westharz viel los gewesen. Geht es nach Vorstellungen von Investoren, soll in einigen Jahren am Winterberg im benachbarten Schierke ebenfalls alpiner Skispaß locken. Gegen die Pläne gibt es jedoch auch Widerstand. Foto: Jens Müller