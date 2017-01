Ein Wolf wurde in Genthin von mehreren Anwohnern beobachtet, wie er durch das Stadtgebiet trottete.

Genthin l Ein einsamer Wolf hat offenbar einen Ausflug durch das Gewerbegebiet Nord von Genthin unternommen. Der Vorfall ereignete sich bereits vor knapp einer Woche, wie erst jetzt bekannt wurde. Gleich mehrere Genthiner Bürger wurden Augenzeuge des Stadtspaziergangs und bestätigten gegenüber der Volksstimme von ihrer „unheimlichen Begegnung“.

So sichtete zunächst ein Ehepaar den Wolf, als er sich über den Acker kommend der Stadt näherte. Das Tier überquerte bei seinem Streifzug eine Reihe von Straßen schadlos. Ein Kleingärtner und Jäger beobachtete, wie Isegrim an der Gartenanlage in Nähe der Kaufland-Filiale vorbeischnürte und in Richtung einer Wohnbebauung am Chemiepark weiter trottete.

Nur wenige hundert Meter davon entfernt, am Stadtkulturhaus, lief der Wolf schließlich so dicht an einer Gruppe Arbeiter vorbei, dass diese für Sekunden Blickkontakt zu dem Ausflügler hatten. Der Wolf lief davon völlig unbeeindruckt weiter und entschwand schließlich am Chemiepark entlang des Kanals in Richtung Wildnis.

Jäger Ralf Geue aus Genthin nahm wenig später die Fährte auf der gesamten Strecke, die der Wolf im Stadtgebiet zurückgelegt hatte, in Augenschein. Sein Urteil fiel eindeutig aus: „Das ist das typische Trittsiegel des Wolfes.“