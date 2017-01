Die Werbung für Waschmittel verspricht vieles. Doch nach wie vor muss so mancher Fleck auf Kleidung oder Tischdecke extra behandelt werden. Häufig reicht es aber schon, den frischen Fleck einfach mit Wasser auszuspülen.

Fürth (dpa/tmn) - Tür auf, Bluse rein, Tür zu, noch eine Prise Pulver dazu, Waschmaschine starten: So einfach ist in aller Regel das Wäschewaschen. Doch manchmal sind die Flecken zu hartnäckig.

Dann sollte man meist schon direkt beim Kleckern reagieren oder die Flecken vor dem Waschgang vorbehandeln. Experten erklären, wo etwas Aufwand sinnvoll ist:

Blut, Urin, Eier: Flecken dieser Art enthalten Eiweiß, das bei Kontakt mit heißem Wasser über 40 Grad gerinnt. Daher sollte man schmutzige Kleidung möglichst direkt in kaltem Wasser einweichen, erklärt das Forum Waschen. Stoffbezüge, auf die etwa der Hund gepinkelt hat, sollte man mit einer Lösung aus Wasser und ein wenig Feinwaschmittel behandeln, rät die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) in Fürth.

Deo: Bei leichten gelblich-braunen Flecken reicht eine Vorbehandlung mit Waschkraftverstärker, erklärt das Forum Waschen. Für hartnäckigere Rückstände unter den Achseln gibt es spezielle Deoflecken- oder Rostentferner. Aber auch eine selbst angemischte Lösung mit Zitronensäure und ein anschließender Waschgang in der Trommel sind eine Lösung.

Fett: Fetthaltige Flecken vom letzten Essen - ob auf der Kleidung oder der Tischdecke - brauchen eine Vorbehandlung mit Fleckenentfernern wie Gallseife. Waschaktive Stoffe darin lösen das Fett von den Fasern, im Waschgang in der Maschine wird dann der Rest entfernt, erklärt das Forum Waschen.

Glanz: Glanzflecken zeigen sich an dunkler, frisch gewaschener Kleidung - sie entstehen beim Bügeln durch die Hitze oder Reibung. Hier einfach eine Bürste anfeuchten und den Fleck leicht aufrauen, rät der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Am besten ist aber, vorzubeugen: Dafür dunkle Stoffe auf links bügeln oder ein feuchtes Tuch zwischen Stoff und Bügeleisen legen, empfiehlt Urte Paaßen, Meisterin der Hauswirtschaft aus Essen. Allerdings wasche sich der Glanzfleck bei der nächsten Wäsche auch einfach wieder raus.

Make-up: Man sollte gar nicht erst versuchen, Schminkeflecken im gewohnten Waschverfahren zu entfernen. Denn gelingt das nicht, helfen auch die Spezialreiniger im Handel nicht mehr, warnt der IKW. Grund ist, dass die Pigmente des Make-ups mitunter im Waschgang nicht entfernt werden, sondern dabei sogar noch tiefer in das Gewebe eindringen. Wer so einen Fleck bemerkt, greift am besten schnell zu etwas flüssigem Waschmittel, Spülmittel oder Handseife.

Obst und Pflanzensaft: Bei solchen Flecken auf der Kleidung hilft Waschkraftverstärker in Sprayform, erklärt das Forum Waschen. Danach das Kleidungsstück wie gewohnt in die Waschmaschine geben. Bei farbiger und empfindlicher Kleidung empfehlen die Experten, Feinwaschmittel zu verwenden und pulverförmigen Waschkraftverstärker zusätzlich dazuzugeben. Die höchstmögliche Waschtemperatur nehmen. Die Flecken von Obst und Pflanzensäften sind oft nicht direkt sichtbar, sie färben sich manchmal erst Stunden später braun ein. Das liegt daran, dass sich die farblosen Pflanzensäfte oder auch Blütenstaub unter dem Einfluss von Sauerstoff verändern. Manchmal sieht man die Flecken auch erst nach dem Waschen, weil sie nicht ausreichend behandelt wurden.

Rotwein: Auf der Kleidung lässt sich ein auffälliger Rotweinfleck am besten direkt auswaschen - und zwar mit klarem Wasser. Aber auch der alte Hausfrauen-Tipp "Weißwein hilft gegen Rotwein" ist gar nicht so falsch: Zwar ist Wasser preiswerter, aber wenn nichts anderes vorhanden ist, verdünnt auch Weißwein den roten Fleck im Stoff, wie der IKW erklärt. Die Flüssigkeit dann mit einem trockenen, farbechten Tuch aufnehmen. Ist der Fleck schon eingetrocknet, Bleichmittel nutzen. Das befindet sich etwa in pulverförmigem Voll- und Universalwaschmittel oder in Fleckenentfernern auf Sauerstoffbasis.

Auch auf dem Sofa wird so ein Fleck am besten direkt entfernt, erläutert die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel. Dazu eignet sich eine lauwarme Lösung aus Neutralseife und destilliertem Wasser. Ein damit befeuchteter Lappen wird am besten mit geringem Kraftaufwand vom Rand zur Mitte des Flecks geführt. Das Verfahren funktioniert auch bei anderen Alkoholflecken oder Spuren von Fruchtsäften, schwarzem Kaffee und Tee.