Das Foto zeigt in der Rashideen-Region (Syrien) zerstörte Busse am Ort einer Explosion. Bei einem Autobombenanschlag auf Busse mit umgesiedelten Menschen aus zwei belagerten Orten sind im Norden Syriens mindestens 43 Menschen getötet worden. Foto: Uncredited/Thiqa News Agency/AP/dpa

Durch die Explosion einer Autobombe in Syrien ist die Zahl der Toten auf 126 angestiegen. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder.

Aleppo (dpa) l Über die Hälfte der mehr als 100 Opfer eines verheerenden Bombenanschlags auf Busse im Norden Syriens waren Aktivisten zufolge Kinder. Die Zahl der Toten sei auf 126 gestiegen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Davon seien 68 Kinder und 13 Frauen gewesen.

Eine Autobombe war am Samstag westlich der Stadt Aleppo explodiert, wo Busse mit vertriebenen Syrern auf ihre Weiterfahrt warteten. An Bord der Fahrzeuge waren Tausende Einwohner aus den von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja. Sie wurden im Zuges eines Abkommens in Gebiete unter Kontrolle der Regierung gebracht.