Die Umgestaltung des Außengeländes des Burger Roland-Gymnasiums steht kurz vor dem Abschluss.

Burg l Sowohl Landrat Steffen Burchhardt als auch Kreisvorstand Bernd Girke kennen das Burger Roland-Gymnasium aus ihrer eigenen Schulzeit. Was ihnen auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. „Die missliche Situation des Schulhofes, dessen Antlitz oft von einer riesigen Pfütze geprägt war“, wie es Burchhardt in dieser Woche bei einem Vorort-Termin formulierte.

Pflanzaktion

Anlässlich einer Pflanzaktion zum „Tag des Baumes“ freuten sich nicht nur die Landkreis-Vertreter, dass der dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierung des Schulhofgeländes in Kürze abgeschlossen werden kann.

Die Neugestaltung des gesamten Schulhofgeländes sowie des angeschlossenen Parkplatzes begann 2015 mit dem Neubau des Pkw-Parkplatzes im Bereich der Oberstraße und der Sanierung der unterirdischen Anlagen auf dem Gelände. Es ging neben tangierenden Arbeiten an der Nah- und Fernwärmeversorgung um den vollständigen Neubau der Regenentwässerung und den Anschluss der Gebäude sowie des Schulhofes an dieses System. „Nasse Füße, wie viele Schüler sie kannten, gehören nun der Vergangenheit an, denn die Niederschläge werden jetzt in eine Blockversickerungsanlage geleitet“, erklärte der Landrat. Zum ersten Bauabschnitt gehörte auch, die Schulhofbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen und zu ergänzen sowie die Parkplätze mit Schrankenanlagen zu versehen.

Bilder Aktuell laufen noch Einfriedungs- und Pflanzarbeiten vor dem Schulhaus an der Brüderstraße. Foto: Steffen Reichel



Bauarbeiten am Gymnasium Burg. Foto: Steffen Reichel



Schulhof gepflastert

Im zweiten Bauabschnitt wurden 2016 der gesamte Schulhof gepflastert, Wege angelegt und weitere Pkw-Stellplätze an der Brüderstraße geschaffen. Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität in den Pausenzeiten sind Bänke und Papierkörbe aufgestellt worden. Dazu trägt sicher auch die derzeit stattfindende Pflanzung von 14 Bäumen sowie Strauch- und Staudenpflanzen bei (dritter Bauabschnitt).

Einer dieser Bäume, ein Ahornbaum, wurde in dieser Woche vom Landrat und weiteren Gästen auf dem Schulgelände gepflanzt.