Zu ihrer Jahreshauptversammlung hat sich die Calvörder Ortsgruppe des Deutschen Angelfischerverbandes (DAFV) getroffen.

Calvörde l „Gesundheit für 2017 und stets einen guten Fang“, wünschte Friedhelm Müller, Vorsitzender der Calvörder Ortsgruppe, bei der Jahreshauptversammlung seinen Angelfreunden. Er bedankte sich beim Vorstand, bei den Kassenprüfern und bei allen aktiven Mitgliedern für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. „Alle Angelveranstaltungen und Arbeitseinsätze wurden – wie im Plan vorgesehen – durchgeführt. Wir leisteten bei 15 Einsätzen insgesamt 424 Arbeitsstunden, denn durch die Sanierung des Wegenstedter Teiches wurden noch zusätzlich sehr viele Stunden geleistet“, bilanzierte Müller, dessen Gruppe derzeit 85 Mitglieder hat.

Fische kommen im Herbst in den Teich

Im Teich hatte sich eine dicke Schlammschicht gebildet. 1991 wurde durch eine Baufirma das Gewässer das letzte Mal ausgebaggert. Im letzten Jahr wurde das Wasser abgelassen und die Fische in den Silbersee gebracht. Die Schlammschicht soll sich zurückbilden. Im Zuge dieser Maßnahme wurde durch eine Fachfirma der Zu- und Ablauf erneuert. „Da kommen neue Bohlen rein, damit man das Wasser mal ablassen und mal anstauen kann. Mit Kreisgewässerwart Thomas Franz wurde abgesprochen, dass erst im Herbst die Fische wieder eingesetzt werden. Der Teich wird jetzt noch versiegelt und dann verkalkt. Die Kosten von etwa 3 700 Euro tragen die Angler selbst. „Das Geld wird von den zwei Euro, die jeder Angelsportler des Kreisanglervereins für gewässerliche Maßnahmen abgehen muss, genommen“, erklärte Müller und betonte, dass es deshalb noch einige Arbeitseinsätze geben wird.

Beim Kreishegeangeln Friedfisch hatten Martin Lohöfer, Hans-Georg Lemke, Ulrich Röscher und Silvia Müller, die Ehefrau des Angelchefs, den Verein vertreten. Sie belegten mittlere Plätze. Friedhelm Müller und sein Sohn Michael waren als Sportwart und Kampfrichter im Einsatz. Beim Kreishegeangeln Raubfisch kam Sylvia Müller mit ihrem Fang auf den dritten Platz. Mit dabei waren auch Hans-Georg Lemke, Martin Lohöfer und Friedhelm Müller, die ebenfalls mittlere Plätze belegten. Die letzte Veranstaltung 2016 war das beliebte Abangeln. „Trotz des schlechten Wetters konnten wir in der Turnhalle erfolgreich die Saison beenden“, blickte der Vereinschef zurück.

Hegemedaillen vergeben

„Das Angeln ist mehr als nur ein Hobby. Wir setzen uns für den Umwelt- und Naturschutz ein. Unsere Mitglieder tragen aktiv zur Erhaltung artenreicher Fischbestände bei. Seit kurzem gibt es dafür eine Umwelt- und Hegemedallie. Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt möchte den Naturschutz im Besonderen würdigen“, erklärte Müller. Er berichtete, dass Anfang Dezember diese Ehrung bei der Jahresauszeichnung in Ivenrode an Sportler für ihre hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes überreicht wurde. Dazu gehören Paul Veit und Michael Müller. Die Ehrennadel in Gold wurde an Sylvia Müller für ihre langjährige Tätigkeit als Kassiererin und Vorstandsmitglied in der Gruppe Calvörde sowie für ihre aktive Mitarbeit im Kreisverband Haldensleben verliehen.

Seit zehn Jahren hält Maik Sindermann dem Anglervolk die Treue. Er bekam eine Ehrenurkunde. Dirk Wagener bekam die Anerkennung für seine 20-jährige Mitgliedschaft. Michael Schweikert und Rolf Gericke gehören schon seit 30 Jahren zur Gruppe. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Maik Wilwert, Jan Bethge und Eckehard Brand ausgezeichnet. Neu in die Gruppe aufgenommen wurden Ralf und Andy Lohöfer sowie Bernd Sowada und Mario Deppel, die von der Wegenstedter Ortsgruppe zur Calvörder kamen. Im Herbst absolvierte Felix Berger seine Fischerprüfung.

Am 5. März um 9.30 Uhr und am 23. April jeweils um 9.30 Uhr sollen die nächsten Arbeitseinsätze am Wegenstedter Teich sowie am Silbersee stattfinden. Treffpunkt ist jeweils am Wegenstedter Teich.

Angelnder Skatkönig

Ob die Fische beißen oder nicht, mehrmals im Jahr spielen die Petrijünger Skat. Dabei beweisen sie, dass sie nicht nur große Fische an Land ziehen können, sondern auch beim Kartenklopfen Punkte ködern. Bei der Jahreshauptversammlung wurden die Fischer geehrt, die in der Skatsaison 2016 ihr Glück ausreizten. Auf den ersten Platz spielte sich Martin Lohöfer. Er wurde zum angelnden Skatkönig gekrönt. Und weil es bei Frostgraden am Angelteich so schnell kalte Füße gibt, treffen sich die Fischer zum Start der neuen Skatspielsaison am Sonnabend, 4. Februar, ab 12.30 Uhr im „Ratskeller“. Dort haben die Angler, die ihren Jahresbeitrag noch nicht bezahlt haben, die Gelegenheit dazu.