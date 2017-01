Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Handyraub Zeugen. Symbolfoto: Anja Guse

Kurz nach Mitternacht ist einem Magdeburger während einer Unterhaltung das Handy entrissen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l In der Nacht zum Freitag ist einem Mann in Magdeburg in der Einsteinstraße das Handy geraubt worden.

Der 31-jährige Mann kam kurz nach Mitternacht mit dem unbekannten Täter zunächst ins Gespräch. Dabei hielt er sein Handy in der Hand.

Plötzlich entriss der Unbekannte dem Mann das Mobiltelefon und rannte in Richtung Breiter Weg. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich,

nach Auskunft des Opfers südländischer Typ,

etwa 1,80 Meter groß,

schlanke Gestalt,

dunkle Haare.

Zur Bekleidung konnte das Opfer keine Angaben machen.

Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zur Straftat und/oder zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-1740 zu melden.