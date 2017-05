Die Schüler der Sekundarschule Goldbeck wurden in ihrem Durchgang als Erste auf die Bühne gerufen. Dem Kreis der Erwachsenen gehören nun an: Lea Lausch, Rackel Schwarz, Lenard Deuschle, Justin Hoffmann, Gina-Maria Lücke, Marie Denise Niggemeier, Julian-Domenik Zimmermann, Anna-Lena Schäfer. Nicht anwesend: Veronique Chantale Gassel und Mara Turban. Foto: Karina Hoppe

Wenn die Kinder zauberhaft aussehen und die Eltern vor Rührung weinen, ist Jugendweihe. So am Sonnabend in der Stadthalle Arneburg.

Arneburg/Goldbeck l Sollen sie lächeln oder eher ernst gucken? Sitzt das Kleid oder der Anzug? Bloß nicht falsch abbiegen beim Einmarsch... Oh ja, die Jugendweihlinge am Sonnabend waren aufgeregt. Rund 90 Tangermünder und acht Schüler der Goldbecker Sekundarschulen gingen vor großem Publikum und in zwei Durchgängen immerhin nicht weniger als den symbolischen Schritt ins Erwachsenenalter. Und dieser bedeutet neben vielerlei Annehmlichkeiten auch zunehmende Verantwortung für das eigene Leben. So verhieß mehrmals Moderatorin Gina Werthe vom Jugendweihe-Verein.

Und so bedeutete auch Festredner Chris Schulenburg. „Irgendwie“, so sagte er, „brauchen wir diese großen Schritte. Sie helfen uns, unser Leben zu strukturieren“. Der Weg ins Erwachsenenalter halte zwar mit Sicherheit Stolpersteine bereit, aber grundsätzlich gilt nach Ansicht des Landtagsabgeordneten: „Ihr habt bessere Chancen als Generationen vor Euch. Es liegt in Eurer Hand.“ Auch wer einmal hingefallen ist, könne immer noch entscheiden, ob er liegen bleibt oder ob dieser eine Moment am Boden womöglich der Anfang eines besseren, neuen Lebensabschnittes ist. Schulenburg mahnte, dass Facebook, Twitter und Co nicht die tatsächliche Welt seien. Die Jugendlichen sollten eher lernen, ihrem eigenen Urteil zu vertrauen. Zumal in einer „Zeit der Fake News“, wo Nachrichten sinnentstellt veröffentlicht würden. „Die wahrhafte Quelle ist immer das persönliche Gespräch.“

Schulenburg ermunterte die Jugendlichen, einen praktischen Beruf zu erlernen, wenn ihnen danach ist. „Wir brauchen nicht nur Theoretiker, wir brauchen auch welche, die anpacken können.“ Es zähle nicht nur die Note. Immer indes Disziplin. So gelte doch eines damals wie heute: „Wer abends feiern kann, kann morgens auch aufstehen.“

Bilder „Ein Hoch auf uns“: Die Band „Tick2loud“ gab Andreas Bourani, Xavier Naidoo und die Sportfreunde Stiller zum Besten. Foto: Karina Hoppe



Jugendweihe Stadthalle Arneburg Sekundarschule Goldbeck Foto: Karina Hoppe



Der Landtagsabgeordnete Chris Schulenburg hielt die Festrede. Foto: Karina Hoppe



Flotte Damen vom Tanzcentrum Stendal brachten mit ihren Showeinlagen Power auf die Bühne. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgte die Gruppe „Tick2loud“. Die Titel waren bewusst ausgewählt. So gaben die Männer und ihre Sängerin etwa Xavier Naidoos Erfolgshit „Dieser Weg“ zum Besten. In diesem werden zwar steinige Zeiten vorhergesagt, heißt es aber auch, dass normal ist, wenn man sich nicht mit allen Menschen einig ist.

Mit dem Song „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller bedankte sich die Band stellvertretend für die Jugendweihlinge bei den Eltern, die so oft am Bett ihrer Kinder wachten, sie ins Leben begleitet haben. Dabei gilt, wie Schulenburg es als Festredner ausdrückte: „Eure Eltern haben Euch nicht nur das Leben geschenkt. Sie haben Euch auch einen Großteil ihres Lebens geschenkt.“