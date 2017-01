Ein 77-Jähriger wird seit Donnerstagabend vermisst. Die Suche bei Zießau läuft auf Hochtouren.

Arendsee/Zießau l Ein 77-Jähriger ist bei Zießau im Wald verschwunden. Am Donnerstagabend hatten ihn seine Familienangehörigen gegen 19.40 vermisst und gesucht. Doch sie fanden nur sein Fahrrad am Waldrand nordwestlich von Zießau. Der rüstige Mann war seit dem Nachmittag mit einem Fahrrad unterwegs und in einen Wald gefahren. Suchmaßnahmen der Salzwedeler und auch der niedersächsischen Polizei, einschließlich des Einsatzes eines Suchhundes und eines Hubschraubers, verliefen bislang erfolglos. Die Feuerwehr Arendsee leistete Amtshilfe. Die Suche wurde Freitagmorgen fortgesetzt, blieb aber bis zum Abend erfolglos.

Der Mann ist zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, hat kurze graue Haare, trägt keine Brille und keinen Bart. Bekleidet ist er mit einer dunklen blau-grünen Jacke und blauen Jeans, Arbeitsstiefeln und Basecap. Er ist Diabetiker und leicht dement. Hinweise oder Gründe für sein Verschwinden liegen der Polizei bislang nicht vor.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.