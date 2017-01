Die erste Tattoo-Messe in Salzwedel steht an. Bereits 150 Künstler und Händler haben sich für Mai angemeldet.

Salzwedel l Tattoofans kommen in diesem Jahr in Salzwedel auf ihre Kosten, denn es findet die erste Tattoo-Messe im Freizeitcenter statt. Zirka 150 Künstler, Händler und Piercer haben sich bisher für Sonnabend, 20., und Sonntag, 21. Mai, angemeldet.

Veranstalter Marco Müller von MDB Events in Bayern erklärt die Wahl des Veranstaltungsortes: „Wir sind auf der Suche nach Kleinstädten. In Braunschweig organisieren wir auch eine Tattoo-Messe, weshalb wir wegen der örtlichen Nähe auf Salzwedel gekommen sind.“ Außerdem habe es hier eben noch keine gegeben.

Stefan Muchow stellt das Freizeitcenter für die Messe zur Verfügung. „Es ist doch schön, wenn etwas in Salzwedel passiert“, sagt er. Damit die beiden Tage auch wirklich abwechslungsreich werden, wird es zwischendurch immer mal wieder Musikeinlagen geben – natürlich live. Wer dort spielen wird, verrieten die Veranstalter noch nicht. Was aber sicher ist: „Es wird einen Tattoo-Contest geben“, sagt Müller. Am Sonnabend zwischen 8 und 19 Uhr und am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr. Das Salzwedeler Tattoo-Studio „Red Corner“ wird ebenfalls vor Ort sein und den Besuchern Farbe unter die Haut bringen. Wer die Tattoo-Messe besuchen möchte, kann sich vorab Karten im Internet bestellen. Damit kann man sich auch einige Vorteile sichern, zum Beispiel keine Wartezeiten an der Kasse und Einlass eine halbe Stunde vorher.

Die regulären Öffnungszeiten sind am Sonnabend von 11.30 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. An der Abendkasse sind ebenfalls Tickets erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre kommen gratis rein. Wer sich tätowieren lassen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Personalausweis mitbringen.