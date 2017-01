Die Polizei sucht nach einer Täterin, die in Seehausen mit einer gestohlenen Geldkarte Geld abhob.

Stendal/Seehausen l Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen. Zu sehen ist eine weibliche Person, die am Freitag, 2. Dezember 2016, mit einer erbeuteten Geldkarte an einem Geldautomaten der Volksbank in der Mühlenstraße in Seehausen Bargeld abgehoben hat. Eine 66-jährige Frau war an diesem Tag Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der 66-Jährigen im Aldi-Markt in der Arendseer Straße in Seehausen die Geldbörse mit einer darin befindlichen Geldkarte gestohlen. Kurze Zeit später, gegen 10.45 Uhr, wurde die Tatverdächtige während ihrer Tat am Geldautomaten, mit der gestohlenen Geldkarte, von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die gesuchte Person ist von zierlicher Statur. Bekleidet war sie mit einer beige-grauen Mütze, einem mittellangen hellen Parka mit Fellbesatz an der Kapuze, einer enganliegenden dunklen Hose und dunklen Turnschuhen mit weißer Sohle. Zudem trug sie eine helle Handtasche.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/68 52 92 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.