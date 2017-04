Das einstige Nobelhotel "Heinrich Heine" in Schierke ist einem Feriendorf gewichen. Und mit ihm wird der große Dichter-Name ausgelöscht.

Wernigerode l „Das Schierke. Harzresort am Brocken“ – der neue Name für das Feriendorf, das auf dem Gelände des Heine-Hotels in Schierke entsteht, kommt bei den Harzern nicht gut an. Auf dem Facebook-Portal der Harzer Volksstimme erntet die Namensschöpfung sogar Spott. „Was für eine Kreativität“, schreibt Peter Ask. „Der Einfall kam bestimmt ganz spontan bei ‚Das Ortseingang‘.“ „Das Schierke bei Brocken auf Harzberge“, heißt es von Daniel Tiebe. Michael Müller schreibt: „Nur gut, dass Heinrich Heine den Verfall unserer Umgangssprache und das Deutsch der Werbung nicht miterleben muss.“

Peinliche Provinzposse

„Die Namensänderung und deren Begründung, der Name Heine schaffe keinen ,Mehrwert‘, lassen auf einen furchtbar engen geistigen Horizont schließen“, so Winfried Borchert. „Man kann nur hoffen, dass diese Provinzposse nicht in Düsseldorf, Heines Geburtsstadt, bekannt wird. Peinlich.“ Ingo Bleil findet es besser, den Namen Heine wieder einzubringen. „Die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf heißt auch nicht ‚Das Düsseldorf‘.“

Tourismuschefin mahnt

Auch in der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) ist der neue Name für das Feriendorf diskutiert worden. „Wir sind natürlich sehr froh über die Investition“, heißt es in der Reaktion von WTG-Chefin Erdmute Clemens. Und letztlich sei die Namensfindung Sache des Investors. Sie selbst habe nach der Wende bei vielen Schierkern und Gästen dieses „elitären“ Hotels ausnahmslos Funkeln in den Augen gesehen. „Die Marke Heinrich Heine ist durchweg positiv besetzt“, schreibt die Tourismus-Expertin. Dass Verbindungen zum DDR-Regime und seinem Sicherheitsdienst bestanden, sei selbsterklärend. „Das war in Berlin und anderen Grenzregionen nicht anders“, so Clemens. Man könne froh sein, dass sich die Investoren für Schierke und nicht für die „wunderschöne Nachbarkommune“ entschieden haben. „Sonst hieße das neue Resort ‚Das Elend‘ womöglich.“