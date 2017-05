Zur Siegerehrung waren nicht mehr alle Schützen anwesend, der Pokal konnte zwischen 9 und 17 Uhr ausgeschossen werden. Dennoch konnten die Pokale und Präsente am Ende an ihre Adressaten übergeben werden. Foto: Gudrun Billowie

Am Schießen um den Bürgermeisterpokal der Niederen Börde beteiligten sich 14 Teams. In Jersleben holten sich „Die Reservisten“ den Titel.

Jersleben l Das Schießen um den siebten Bürgermeisterpokal der Niederen Börde bleibt wohl in guter Erinnerung. „Es war eine tolle Veranstaltung“, fasst Peter Schmidt vom Jersleber Schützenverein am Ende zusammen, „im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall eine Neuauflage.“

Verein, Firma und Verwaltung

Die Teilnehmer kamen aus der näheren Region, 14 Mannschaften waren am Sonnabend am Jersleber Schießstand an den Start gegangen, in jeder Mannschaft durfte höchstens ein Sportschütze vertreten sein. So fanden sich Teams ein, deren Mitglieder sich aus Firmenmitarbeitern oder Vereinsmitgliedern zusammensetzten. Leistung stand nicht im Vordergrund, aber der Spaß.

Am Ende wurden dennoch Sieger gekürt, die drei Erstplatzierten Mannschaften durften die Pokale mit nach Hause nehmen. Die silberfarbenen „Pötte“ hatte die Gemeinde Niedere Börde bereitgestellt. Die ersten sechs Mannschaften bekamen zudem ein Präsent, das Bürgermeisterin Erika Tholotowsky spendiert hatte, eine Tasche mit Leckereien, die gesellige Abende bereichern können. Den 1. Platz sicherten sich "Die Reservisten" mit Thorsten Kral, Mirko März und Jens Neumann.

Bilder Auch wenn es kein sportlicher Wettkampf war, Konzentration am Schießstand war dennoch gefragt. Foto: Gudrun Billowie



Die Mannschaft der Gemeindeverwaltung trat in einheitlichen Shirts mit dem Spruch „123 - Wir sind dabei“ an. Foto: Gudrun Billowie



Nicht alle Schützen waren den ganzen Tag über zugegen, die Mannschaften trudelten nach und nach ein, manche gingen nach dem Schießen wieder nach Hause, viele kamen zur Siegerehrung am Nachmittag noch einmal auf den Schießplatz zurück.

Erfolgserlebnisse garantiert

Den bewirtschaftet der Jersleber Schützenverein in Eigenregie und damit es den Gästen an nichts fehlt, haben sich vor allem die Damen um das leibliche Wohl bemüht. Es gab Gegrilltes, belegte Brötchen und Getränke, sodass langes Verweilen am Platz angenehm gestaltet war.

Die Wettkampfleitung hatte Kathleen Bühnemann inne, die Schützen schossen über eine Distanz von 50 Metern im Sitzen mit dem Kleinkalibergewehr. Das war den meisten auch ohne ausufernde Übung möglich, sodass Erfolgserlebnisse auch Neulingen garantiert waren.