Der Verein „Naturfreunde Wartberg“ plant eine baldige Neuauflage des Winterfestes in Niederndodeleben.

Niederndodeleben l Dass der Wartberg nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter ein beliebtes Ausflugsziel ist, wissen die Mitglieder des Vereins „Naturfreunde Wartberg“ schon lange. Auch in den vergangenen Tagen konnte jeder, der vorbeifuhr, etliche „Wintersportler“ auf dem Acker vor der Bismarckwarte beobachten. Mit dem Schlitten wurde fleißig gerodelt.

Nicht zuletzt das brachte die Mitglieder des Vereins „Naturfreunde Wartberg“ auf die Idee, kurzfristig zum ersten Mal zu einem Winterfest einzuladen. „Die Idee schwebt aber eigentlich schon länger in unseren Köpfen herum“, resümierte der Vereinsvorsitzende Werner Schier, der allen Grund zur Freude hatte. Denn die Einladung, für ein paar Stunden bei warmen Getränken und einer Bratwurst den Winter auf dem Wartberg zu genießen, nahm doch eine große Anzahl von Gästen an. Für viele ergab sich so auch die Gelegenheit zu einem kleinen Plausch in der kühlen Winterluft. Und mancher erklomm auch die Stufen der Bismarckwarte, um von oben einen Blick über die verschneite Landschaft zu bekommen.

„Hier war richtig Betrieb, immer wieder kamen welche, haben hier gerodelt und Schneemänner gebaut“, fügte Werner Schier hinzu, während seine Vereinskollegen fleißig die Bratwürste auf dem Grill wendeten. Ansporn war die Resonanz allemal. Und so steht jetzt schon fest: Wenn die Witterung es zulässt, wird es bald ein zweites Winterfest geben.