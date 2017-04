Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem festlichen Gottesdienst im Frankfurter Kaiserdom ist am Sonntag der 60. Deutsche Schützentag zu Ende gegangen. Seit Donnerstag waren tausende Schützen aus ganz Deutschland in der Main-Metropole zu Gast. Zum neuen Präsidenten des Deutschen Schützenbunds wurde Hans-Heinrich von Schönfels aus Grebenhain im Vogelsberg gewählt. Susanne Schladebach aus dem südbadischen Sportschützenverband wurde zur Bundesschützenkönigin ausgerufen. Auf dem Programm standen zudem ein Großer Zapfenstreich am Freitag und ein Festumzug durch die Frankfurter Innenstadt am Samstag.

2019 treffen sich die Schützen in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Mehr als 1,3 Millionen Mitglieder engagieren sich den Angaben zufolge deutschlandweit in den Vereinen des Schützenbundes.

Deutscher Schützenbund

Festschrift zum Schützentag inkl. Programm, Historie, Grußworten