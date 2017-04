Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalts Industriebetrieben ist die Zahl der Mitarbeiter leicht gesunken. Auch der Umsatz ging zurück. Im vergangenen Jahr arbeiteten 131 566 Menschen in der Industrie, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Das waren rund 1300 weniger als im Vorjahr. Der Umsatz sank um etwa 800 Millionen Euro auf 39,2 Milliarden Euro. Das Minus geht ausschließlich auf Geschäfte im Inland zurück. Die Auslandsumsätze konnten im Vergleich zu 2015 leicht zulegen.