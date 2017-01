Neuss (dpa) - Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Deutschland und Österreich haben die Ermittler zunächst keine eindeutigen Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag entdeckt. In der Wohnung eines 21-Jährigen in Neuss wurden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann steht im Verdacht, einem in Wien gefassten 17-Jährigen bei Vorbereitungen für einen Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt geholfen zu haben. Auch in Wien blieb weiter unklar, wie weit etwaige Anschlagspläne gediehen waren.