Der SC Magdeburg bleibt auch nach der Länderspielpause in der Erfolgsspur. Michael Damgaard hat seinen Vertrag verlängert.

Magdeburg (dh/ju) l Der SC Magdeburg hat am Sonntag seine Erfolgsserie fortgesetzt. Eine Woche vor dem Final-Four-Turnier um den EHF-Pokal in Göppingen besiegte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in der Bundesliga den HSC Coburg mit 30:23 (16:9). Vor knapp 6000 Zuschauern in der Getec-Arena waren Robert Weber (8 Tore), Mads Christiansen und Matthias Musche (jeweils 5) gegen den Tabellenletzten und Absteiger die bester Werfer für den SCM. Damit ist der SCM wettbewerbsübergreifend seit 22 Spielen ohne Niederlage und liegt nur noch einen Punkt hinter den Füchsen Berlin auf Tabellenrang fünf.

Magdeburg verschlief den Start und lag nach drei Minuten mit drei Toren zurück. Mit Torhüter Oliver Krechel (6 Paraden) im Rücken hielt Coburg die Führung bis zur Mitte der ersten Hälfte (4:6/14.). Dann drehte der SCM das Spiel und baute die Führung bis zur Halbzeit aus. Vor allem Mads Christiansen tat sich mit vier Toren in dieser Phase hervor. Auch in der zweiten Hälfte erwischte Coburg den besseren Start und verkürzte auf fünf Treffer (16:11/33.). Zwar konnten die Gäste die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten, der Sieg der Magdeburg blieb aber ungefährdet. Auch weil in der Angriffseffektivität der Bördeländer mit 55,1 Prozent besser war als die des Gegners (47,7).

Unmittelbar vor dem Spiel hatte der SCM eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Michael Damgaard bis zum 30. Juni 2020 bekanntgegeben. Der 27-jährige Olympiasieger wechselte 2015 vom dänischen Erstligisten Tvis Holstebro zum SCM. Der Rückraumspieler hat sich zur festen Größe beim SCM entwickelt. „Der SC Magdeburg ist mit seiner Tradition, seinen super Fans und dem tollen Umfeld ein ganz besonderer Verein für meine Familie und mich. Unsere Mannschaft hat sich toll entwickelt und ich möchte auch in Zukunft mithelfen, das Team besser zu machen, um mit dem SCM erfolgreich zu sein", erklärte der Däne. Cheftrainer Bennet Wiegert zeigte sich erleichtert: „Mit der Verlängerung von Michael Damgaard können wir einen weiteren Meilenstein für unsere Personalplanung der nächsten Jahre setzen."