Eine bittere 1:2-Niederlage kassierte Aufsteiger SV Fortuna am 26. Spieltag der Verbandsliga gegen den VfB Sangerhausen.

Magdeburg l Robert Knopp (14.) und Kevin-Eigenio Schäffner (41.) trafen für den Gast, für die Heimelf war Linus Leander Johannes Braun (74.) zum Endstand. Dabei wollte der Gastgeber mit einem Sieg den Klassenerhalt so gut wie perfekt machen, hatte bereits nach 90 Sekunden die erste gute Möglichkeit zur Führung. Doch der Schuss von Isaac Bimenyimana wurde in letzter Sekunde geblockt.

Danach rannten sich die Gastgeber immer wieder im Abwehrverbund des VfB fest. Dieser versuchte stets mit langen Bällen zu Erfolg zu kommen. So auch in der 14. Minute, als Dominic Rother von der Mittellinie einen weiten Ball auf Knopp schlug, der das Leder von Höhe der Strafraumgrenze dann auf das Fortuna-Gehäuse setzte. Vom Innenpfosten abprallend sprnag das Leder zum 0:1 ins Netz.

Der Gastgeber wirkte geschockt, fand in der Folge nicht zu seinem Spiel. Immer wieder versuchte man es über die Mitte, statt die engmaschige Gäste-Abwehr über die Außen zu demontieren. Hatte der Gastgeber bei den Abschlüssen von Knopp (32.) und Danny Schulz (37.) noch Glück, schwebte der Gast nach 40 Minuten auf Wolke sieben. Einen Freistoß aus gut 25 Metern setzte Schäffner an der Fortuna-Mauer vorbei zum 0:2 in die Mauer.

Mit wiederbeginn wollte der Gastgeber das Spiel drehen. An Einsatz und Willen mangelte es keinesfalls. Allerdings verhinderte ein zu umständlicher Spielaufbau und die sogenannte „Brechstange“ Erfolge. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Braun den Anschlusstreffer auf dem Schlappen, vergab aber ebenso wie Bimenyimana, der nach 53 Minuten Maß nahm, seinen Schuss aber über den VfB-Kasten setzte.

Dann doch das 1:2, als Tobias Ginter eine Ecke in den VfB-Strafraum schlug, Braun hochstieg und zum 1:2 einköpfte (73.).

Danach versuchte der Gastgeber alles, blieb aber meistens zu ungestüm. Die beste Möglichkeit vergab Dennis Baptist (80.). So blieb es letztlich beim 1:2 aus Fortuna-Sicht. Während der Gastgeber nach dem Spielschluss niedergeschlagen vom Platz ging, feierte der VfB diesen Auswärtssieg. Bemerkenswert an den derzeit 26 Punkten der Gäste ist, dass sie allein zwölf Punkte aus den vier Spielen gegen die Magdeburger Mannschaften holten.