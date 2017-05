Der MSC 1899 Preussen sicherte sich vorzeitig den Staffelsieg in der Landesklasse 2, spielt künftig in der Landesliga.

Magdeburg l Der MSC 1899 Preussen machte mit dem 6:2 (4:0)-Heimerfolg über Mitaufsteiger Blau-Weiß Empor Wanzleben den Staffelsieg der Landesklasse 2 perfekt, spielt nächste Saison in der Landesliga.

Bereits in der 3. Minute schoss der Torschütze vom Dienst – Daniel Trinh – seinen MSC mit 1:0 in Führung. Diese baute Kapitän Tobias Tietz mit einem Lupfer schnell auf 2:0 aus (15.). Nach einer knappen halben Stunde konnte Sturmtank Martin Liebold mit einer strammen Abnahme per Dropkick auf 3:0 erhöhen. Spätestens da war klar, dass der Aufstieg des MSC nur noch eine Frage der Zeit wird. Noch vor der Halbzeit traf Robert Renger im Anschluss an eine Ecke aus spitzem Winkel zum 4:0-Pausenstand.

Gino Hellrung verkürzte gut zehn Minuten nach Wiederbeginn auf 4:1. Doch nur wenig später stellte Trinh mit Saisontreffer 32 den Vier-Tore-Abstand wieder her. Nachdem bereits Trinh doppelt erfolgreich war, ließ Liebold ebenso seinen zweiten Treffer folgen. Nach einer perfekten Flanke von der rechten Seite bewies der Routinier einmal mehr seine Lufthoheit und köpfte zum 6:1 ein. Der eingewechselte Dirk Wischeropp verkürzte kurz darauf noch zum 6:2, doch ließen sich die Preussen davon die Stimmung nicht verderben.

Drei Spieltage vor Saisonende ist der Truppe von Preussen-Trainer Alexander Daul der Aufstieg nun nicht mehr zu nehmen. Der Durchmarsch wurde natürlich ausgelassen gefeiert.

MSC 1899 Preussen: Ebeling – Böer, Windelband (61. Bouslous), Preuss, Appel, Trinh, Tietz, Röhl, Renger, Böning (61. Tiepke), Liebold (67. Dapkus)

Tore: 1:0 Trinh (3.), 2:0 Tietz (15.), 3:0 Liebold (27.), 4:0 Renger (42.), 4:1 Hellrung (57.), 5:1 Trinh (61.), 6:1 Liebold (66.), 6:2 Wischeropp (69.)