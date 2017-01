Für die Korbjäger des VfL Kalbe/Milde wird es in nächster Zeit ernst in der Oberliga.

Kalbe/Milde l Die Wochen der Wahrheit beginnen für den VfL Kalbe/Milde am Sonnabend um 19 Uhr. Der altmärkische Basketball-Oberligist - derzeit Drittletzter der Tabelle - muss dann auswärts gegen die BG Aschersleben Tigers II antreten. Es ist das erste von drei Duellen gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller. Gespielt wird gegen den Tabellenvorletzten in der Bodelandhalle in Quedlinburg.

Eine Woche später treten die Kalbenser dann beim Schlusslicht an, ehe erneut auswärts das Nachholspiel aus der Hinrunde gegen die BG-Reserve ansteht. Das Heimrecht dafür verlor der VfL, weil er in der Hinrunde wegen personeller Probleme nicht antreten konnte und deshalb um Verlegung bat.

„Drei Auswärtsspiele nacheinander sind natürlich schon schwierig, vor allem, weil es gegen die Mannschaften geht, die in der Tabelle hinter uns sind“, ist sich VfL-Spielertrainer Harald Lotsch der schwierigen Situation durchaus bewusst. Dennoch geht Lotsch die Wochen der Wahrheit optimistisch an. Immerhin gelang zuletzt ein Sieg gegen den Tabellendritten BBC Halle und auch personell sieht es wieder besser aus als in der Hinserie. „Ich hoffe, dass wir mit acht Mann losfahren und so auch eine vernünftige Bank haben“, so Lotsch, der die anstehenden drei Partien als vorentscheidend für den Klassenerhalt sieht: „Wir sollten aus diesen drei Spielen mindestens zwei Siege holen“, macht Lotsch eine klare Ansage an sein Team.