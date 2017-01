Marcel Borsch vom Stendaler KC spielt am Wochenende zweimal gegen den SV Binde. Foto: Thomas Wartmann

Der Stendaler KC triftt in der 2. Bohlekegeln-Bundesliga auf den SV Binde.

Bohlekegeln (fko) l In der 2. Bohlekegeln-Bundesliga kommt es am Wochenende zum spannenden altmärkischen Duell zwischen dem Stendaler KC und dem SV Binde, und zwar gleich zweimal.

Am Sonnabend ab 13 Uhr treten die Stendaler auf der Bahn in Arendsee gegen das westaltmärkische Team an.

Ein Tag später gibt es ab 10 Uhr das Rückspiel in der Stendaler Haferbereite. Mit völlig identischer Bilanz (jeweils 19:17 Zähler) teilen sich die beiden altmärkischen Vertreter aktuell den vierten Platz.

„Das Derby in Arendsee wird natürlich mit großer Spannung erwartet, es kommen noch mehr Zuschauer als sonst.

Rein sportlich erwarte ich völlig offene Begegnungen“, erklärt im Vorfeld Bindes Mannschaftsleiter Alf Schernikau und ergänzt: „In der Vorsaison haben wir Stendal zu Hause zwar mit 3:0 besiegen können, doch dem Kontrahenten fehlte nicht viel zum Zusatzpunkt.

Daher denke ich, dass der SKC heiß ist und einen Zähler bei uns entführen möchte.“

Nicht ganz so sieht es Stendals Marcel Borsch: „In Arendsee haben wir noch nie etwas holen können. Da haben wir stets kein Land gesehen. Die Anlage hat ihre Tücken und ist eine typische Heimbahn.“

Die Stendaler, bei denen Dietmar Grabow (privat) und Karsten Soisson (gesundheitliche Gründe) fehlen werden, fahren ohne Illusionen in die Westaltmark. Sie hoffen natürlich auf eine faustdicke Überraschung

Am Sonntag sieht die Sache in Stendal dann völlig anders aus. „Auf unserer Heimbahn wollen wir uns natürlich alle drei Punkte holen“, erklärt Borsch.