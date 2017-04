Die vielbeinige Gehrdener Abwehr um Florian Baumgart und Carsten Rehse (in rot von links) hindert hier Christian Schmidt, in den Strafraum zu flanken. Foto: Sport Print Zander

Die Nedlitzer Landesklasse-Kicker erringen den ersten Sieg mit Neutrainer Dirk Bizuga. Beim Schlusslicht VfL Gehrden heißt es am Ende 2:0.

Lübs l In diesem fairen Derby vermisste der Nedlitzer Trainer Bizuga vor allem die „rassigen Zweikämpfe“.

In der ersten Halbzeit versuchten die Gäste, ihr Spiel über die Außen aufzuziehen. „Wie erwartet stand Gehrden sehr tief und agierte vorn mit einem schnellen Stürmer“, so der Trainer. Die erste Möglichkeit hatte Nedlitz nach zwei Minuten durch Nikolai Kuklin, der durch Kevin Tinaglia gut in Szene gesetzt wurde, aber beim Abschluss haperte es.

Bis zur 20. Minute passierte fast nichts, da die vielbeinige Gehrdener Abwehr auf der Hut war und die Gehrdener ihrerseits auf Konter setzten. „Wir wussten uns in dieser Phase kaum mit Ideen zu helfen“, kommentierte Bizuga.

In der 20. Minute hatte der SC durch Kevin Nitschke eine Möglichkeit. Ein Ball über die linke Seite von Tinaglia wurde zur Ecke geklärt. Nach der Ecke scheiterte aus einem Gewühl heraus erst Marcel Kilz. Den geklärten Ball drosch danach Nitschke aus zirka 20 Metern auf das Tor von Dennis Böttge, der ihn gut parierte.

Nur zwei Minuten später die große Möglichkeit für die Heim- elf, als Günther nach einem Konter allein auf Hoffmann zusteuerte, der mit klasse Reflex parierte. „Erst in der 30. Minute konnten wir uns endlich belohnen“, sagte der Loburger. Die Flanke von Patrick Schmidt aus dem Halbfeld wurde zunächst geklärt. Kilz setzte im 16er nach und belohnte sich nach guter Einzelleistung mit dem Treffer zum 1:0.

Drei Minuten später wurde Kilz im VfL-Strafraum gefoult, aber Schiedsrichter Thomas Wissel aus Magdeburg sah es anders. Nur eine Minute später wurde Kuklin erneut super in Szene gesetzt. Seinen platzierten Schuss hielt Böttge in großem Stil „Hut ab. Das war wirklich ganz stark gehalten“, lobte der 45-Jährige den Ersatzkeeper.

In der 40. Minute wurde Tinaglia auf der linken Seite von Hannes Mielchen bedient. Er legte auf Nitschke ab, der trocken zum 2:0 in den Torwinkel einnetzte.

Die Hälfte zwei wollte Nedlitz ruhiger angehen. „Wir wollten vor allem nicht so überhastet abschließen und den Gegner kommen lassen, was etwas nach hinten losging“, sagte Bizuga, der bedauerte, dass es „relativ wenig herausgespielte Chancen gab“.

Einen Freistoß von Nitschke, setzte Christian Schmidt per Kopf in die Arme von Böttge (70.). Fünf Minuten später wurde Kuklin super in Szene gesetzt und tankte sich in die Nahtstelle zwischen Maxi Leps und Carsten Rehse. Doch er suchte zu schnell den Abschluss und diese Chance verpuffte. „Er war wohl selbst überrascht, dass er noch an den Ball kam und vergab zu halbherzig“, meinte der Coach.

In der 84. Minute hatte Gehrden noch die große Chance zu verkürzen. Nach einem Foul von P. Schmidt zeigte Wissel sofort auf den Punkt. Florian Baumgart schob die Kugel ins linke Toreck, aber Hoffmann ahnte die Ecke und hielt.

„Es wäre vielleicht nochmal eng geworden und Gehrden hätte die zweite Luft bekommen. Aber mit dem gehaltenen Elfmeter war dann auch der letzte Glaube der Gehrdener dahin“, meinte Bizuga, dem sein Team in der zweiten Halbzeit „zu fahrlässig agiert“ hatte. „Es gab zu viele Abspielfehler, wobei sicherlich die Kräfte und die Konzentration auch nachließen und alle mit dem böigen Seitenwind zu kämpfen hatten. Insgesamt haben wir verdient gewonnen. Wir sind auf dem richtigen Weg“, so der Trainer abschließend.

Gehrden: Böttge – C. Rehse, S. Schunke, Friedrich (79. Eisenhuth), Leps, Kuske, Baumgart, Schrimpf, J. Schmidt, Lange (52. Kuske), Günther.

Nedlitz: Hoffmann – Sanftenberg, Mielchen, Juskowiak, P. Schmidt (89. Albrecht), Tinaglia, Ch. Schmidt, Kuklin, Kilz, Nitschke, Puls.

SR: Wissel, Thomas (Zukunft MD); ZS: 65.