Jens Härtel, Trainer des 1. FC Magdeburg, unterzieht seine Spieler am Wochenende in zwei Testspielen einem Leistungstest. Foto: Eroll Popova

Drittligist 1. FC Magdeburg hat kurzfristig ein weiteres Testspiel vereinbart. Gegner ist die U 23 des VfL Wolfsburg.

Magdeburg l Der 1. FC Magdeburg wird am Sonntag, 22. Januar, ein weiteres Testspiel absolvieren. Gegner in der kurzfristig vereinbarten Partie ist die U 23 des VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen belegen zur Saisonhälfte in der Regionalliga Nord den achten Tabellenplatz. Die Begegnung wird in Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Bereits am Sonnabend bestreitet der FCM ein Vorbereitungsspiel beim FC Energie Cottbus (Regionalliga Nordost). Anpfiff im Stadion der Freundschaft ist um 14 Uhr.