Eine Petition verlangt höhere Kloschüsseln für höhere Lebensqualität.

Berlin l Toilettenschüsseln in Normalhöhe können für Alte und Kranke zur Herausforderung werden. Ein Bürger will dies ändern und hat beim Bundestag eine Petition eingereicht, die die baulichen Vorschriften für die Toilettenhöhe in Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden ändern möchte. Das würde nicht nur den Toilettensitz, sondern gleich auch die Lebensqualität erhöhen.

Auf große Gegenliebe stößt die Petition nicht. Ganze acht Personen haben sie seit dem Start am 27. Dezember mitgezeichnet. Das Quorum liegt bei 50 000 Unterstützern, dann befasst sich der Bundestag mit dem Thema.

Dafür wird diskutiert: Was tun eigentlich ältere Asiaten? Deren Hocktoiletten haben schließlich die „Höhe Null“. Ein anderer schlägt technische Weiterentwicklungen vor, zum Beispiel ein Klo mit „abschließender Katapultfunktion“.

Wer dennoch den ernsten Hintergrund der Petition sieht und das Anliegen unterstützen möchte, kann dies noch bis zum 24. Januar hier tun.